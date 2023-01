UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában Love me című előadását játssza ma 19 órától. Rendezte: Tóth Árpád. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon. Jegyár: 20 lej. Korhatár: 14 év.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadását január 15-én, vasárnap 16 és 20 órától a kovásznai Művelődési Központban tekintheti meg a közönség. Jegyár: 30 lej. Jegyvásárlás a művelődési ház jegypénztárában munkanapokon 8–15 óráig. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon. ♦ Január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lépnek fel. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat január 23-án, hétfőn, 24-én, kedden és 25-én, szerdán 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játssza a Megette a fene az egészet! című szilveszteri kabaréját. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában keddtől péntekig 16 és 18 óra között. Helyfoglalás a 0724 282 735-ös, a 0746 208 811-es vagy a 0745 139 882-es telefonszámon.

Emlékezés Seres Andrásra

2022. november 27-én múlt 30 éve, hogy árkosi otthonában elhunyt Seres András néprajzkutató. Az évforduló alkalmából január 12-én, csütörtökön 18 órától megemlékezést tartanak Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban, ahol elindítják a Seres András nevét viselő varrókört. A rendezvényt megnyitó koncerten magyar népdalfeldolgozásokat ad elő a Neo Alfa gitáregyüttes Kurta Béla nyugdíjas gitártanár vezetésével, majd Seres Bálint tart előadást édesapja munkásságáról. Lesz egy kis népművészeti kiállítás is régi tárgyakkal, a végén pedig a varrókör első találkozására kerül sor. A varrókörbe, mely a továbbiakban heti rendszerességgel működik, jelentkezhetnek kiskorúak, fiatalok is, de a 10 éven aluliakat csak felnőtt felügyelete mellett fogadják.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Tánckincs című előadást szervezett keretek között láthatják a diákok január 16–19. között Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A korokon átívelő, virtuális múzeumi sétára egy játék ad lehetőséget, amelybe a fiatalok okostelefonjaik segítségével kapcsolódhatnak be. A tánctörténeti előadást a hónap végén Kézdivásárhelyen is bemutatják. v Idén ünnepeljük Madách Imre születésének 200., valamint Az ember tragédiája című drámai költemény első színrevitelének 140. évfordulóját. A kétszeres Madách-emlékév apropóján a táncegyüttes Könczei Árpád rendezésében vitte színre a Tragédia című táncszínházi előadást, melyet január 27-én és 28-án tűznek műsorra a Háromszék Táncstúdióban. v Idén is folytatódik a táncház­sorozat, januárban 20-án várnak mindenkit szeretettel a Tamási Áron Színház előcsarnokába.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Csipkerózsika (románul beszélő) és 16 órától magyarul beszélő, 17 órától Avatar 2. – A víz útja (román feliratos) és 19.45-től magyarul beszélő, 17.30-tól Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő), 20.30-tól A Whitney Houston-film (román feliratos).

Zene

OPERETTISSIMO. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 27-én, pénteken 19 órától az Operettissimo együttes mutat be nóta, operett, revü és musical műfajból összeállított műsort. Az együttes tagjai a Kolozsvári Magyar Operától négy énekművész, két hegedűművész és egy zongoraművész. Jegyár: 40 lej. Jegyvásárlással kapcsolatos információk a 0745 589 214-es vagy a 0746 208 811-es telefonszámon.

Hitvilág

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

ÜNNEPI ISTENTISZTELET. Január 13-án, pénteken 18 órától ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit a vallásszabadság törvényének kihirdetése alkalmából a sepsiszentgyörgyi unitárius templomba.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Grafikai biennálé. Tavaly hetedik kiadásához érkezett a Székelyföldi Grafikai Biennálé. A szemle hívószava a „stratégiák” volt, amivel arra késztették az alkotókat, hogy folyamatosan alakuló világunk kihívásaira keressenek válaszokat, megoldásokat. A világ 62 országából beérkező 2000 pályamunka közül a zsűri 303 alkotást válogatott be a kiállítás törzs­anyagába, melynek megosztottan a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ és a Csíki Székely Múzeum adott otthont. A riportban díjazottak, művészettörténészek, kritikusok szólalnak meg. • V4 – Régizene-koncert Bukarestben. A Fonte di Gioia régizene-együttes koncertje a Liszt Intézetben meghívott vendég előadóval, Haáz Bencével.

RTV3. Ma 11 órától: Bukfeszt 2. A bukaresti Odeon Színház adott otthont az első alkalommal megrendezett színházi seregszemlének, melyen több erdélyi magyar társulat produkciója is szerepelt. Riport a székely­udvarhelyi Tomcsa Sándor Társulat Száll a kakukk fészkére című előadásáról és a szatmárnémetiek Raszputyinjáról. • Lélektréning. A kortárs erdélyi költők verseit taglaló rovatban Király László Kossuth-díjas költő olvassa fel Kiút című versét, a költeményről a szerző fiatal kortársai, Horváth Benji és László Noémi beszélgetnek, akik gyerekként élték meg azt a forradalomnak nevezett eseményt, amelynek Király László akkor szemtanúja volt, de mégis idős fejjel írt róla verset.

Röviden

SZÉKHÁZBEZÁRÁS. Az SZNT kénytelen bezárni a fűtésszámlák miatt sepsiszentgyörgyi székházát. Bármilyen megkeresés lehetséges a 0744 482 417-es telefonszámon. A megértést köszönik.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE évi beszámolót tart január 11-én, szerdán 16 és 18 óra között a Gyermekjogvédelem épületében.

PONTOSÍTÁS. A Vetró András: Nem volt helyes lépés engedni az utca nyomásának című, január 4-én közölt cikk kapcsán a kézdivásárhelyi képzőművész arra kérte szerkesztőségünket, hogy pontosítsunk: a Petőfi-szobor kapcsán készült beszélgetés a múlt év december 21-én, és nem idén készült.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).