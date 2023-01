Még nem érte el a december eleji, szinte telt házas helyzetet a sepsiszentgyörgyi megyei kórház gyermekosztálya, de az orvosok attól tartanak, a gyermekek tegnapi visszatérése az óvodákba, iskolákba, újból nagy mértékű fertőzéshullámot idéz elő, és nem lenne jó, ha a beteglátogatók gyanútlanul plusz fertőzést vinnének be az osztályokra. Elsősorban azokat az osztályokat védik a külső hatásoktól, ahol gyermekeket látnak el, hisz itt a szülők akár naponta is meglátogatnák kicsinyeiket, miközben az otthoni testvérek közösségekbe járnak, óvodából, iskolából hazavihetik a fertőzést, amit látogatásaikkal a hozzátartozók továbbadhatnak a beutaltaknak, akiket nemcsak légúti fertőzés, de egyéb tünetek miatt is kezelnek a kórházban, és nem hiányzik, hogy állapotukat rontsa egy kívülről hozott kórokozó – vélik a szakorvosok.

A megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmet a megelőzésre, eszerint fontos a rendszeres kézmosás, a többszöri szellőztetés a lakásban, kerülni kell a fölösleges közösségi programokat, ha pedig a fertőzés tünetei jelentkeznek, adhatnak paracetamolt és ibuprofent gyermeküknek sok folyadékkal, ha a magas láz ezek ellenére sem csökken vagy légzési, illetve nyelési nehézséget észlelnek, forduljanak orvoshoz.

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban működő gyermeksürgősség naponta 8–22 óra között fogadja a pácienseket, ez időn kívül a gyermekgyógyászati osztály ügyeletes orvosa a felnőtt sürgősségen látja el a betegeket. A gyermeksürgősségen dr. Ovidiu Boeriu és dr. Daniela Cîrstoiu váltják egymást.

Boeriu doktor lapunk érdeklődésére elmondta, sok esetben olyan problémával keresik fel a sürgősséget, amely házilag vagy a családorvosnál megoldható lenne, de van egy hátrányos helyzetű lakossági kategória, akik számára egészségügyi probléma esetén a kórház jelenti az egyetlen lehetőséget. Nemcsak amiatt, mert sokuk nem rendelkezik egészségügyi biztosítással, hanem ez vált szokássá körükben, az első lépés számukra a kórház – mondotta.

A sepsiszentgyörgyi megyei kórházban említett osztályokon felfüggesztették a beteglátogatást, de arra is felhívják a figyelmet: a többi szakterületen is kevesen lépjenek be a kórtermekbe, viseljenek egyszer használatos papucsot, valamint védőmaszkot, ha bármilyen betegség tüneteit észlelik magukon.