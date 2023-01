A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadását január 15-én, vasárnap 16 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban tekintheti meg a közönség. Jegyár: 30 lej. Jegyvásárlás a művelődési ház jegypénztárában munkanapokon 8–15 óráig. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon. * Január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön lépnek fel a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat január 23-án, hétfőn, 24-én, kedden és 25-én, szerdán 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játssza a Megette a fene az egészet! című szilveszteri kabaréját. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában keddtől péntekig 16 és 18 óra között. Helyfoglalás a 0724 282 735-ös, a 0746 208 811-es vagy a 0745 139 882-es telefonszámon.

Emlékezés Seres Andrásra

2022. november 27-én múlt 30 éve, hogy árkosi otthonában elhunyt Seres András néprajzkutató. Az évforduló alkalmából január 12-én, csütörtökön 18 órától megemlékezést tartanak Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban, ahol elindítják a Seres András nevét viselő varrókört. A rendezvényt megnyitó koncerten magyar népdalfeldolgozásokat ad elő a Neo Alfa gitáregyüttes Kurta Béla nyugdíjas gitártanár vezetésével, majd Seres Bálint tart előadást édesapja munkásságáról. Lesz egy kis népművészeti kiállítás is régi tárgyakkal, a végén pedig a varrókör első találkozására kerül sor. A varrókörbe, mely a továbbiakban heti rendszerességgel működik, jelentkezhetnek kiskorúak, fiatalok is, de a 10 éven aluliakat csak felnőtt felügyelete mellett fogadják.

Megemlékezések

AZ ERDÉLYI VITÉZI REND január 12-én, csütörtökön 16 órakor Sepsiszentgyörgyön a Hősök temetőjében rövid megemlékezést tart a doni tragédia 80. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt szeretettel elvárnak.

A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND V. Dálnoki Veress Lajos Székely Törzs sepsiszéki állománya január 12-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban, majd a templomkertben a II. világháborús emlékműnél istentisztelettel egybekötött, fáklyás megemlékezést tart a Don-kanyarnál és a keleti fronton elesett hősök emlékére.

A román kultúra napja

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében január 13-án, pénteken 18 órától közönségtalálkozóra kerül sor Romulus Bucur költővel, esszéíróval. Beszélgetőtársa Adrian Lăcătuș irodalomkritikus. Romulus Bucur 1956-ban született Aradon magyar anya és román apa gyermekeként. Költő, esszéíró, műfordító, publicista, egyetemi oktató, az Arca folyóirat főszerkesztő-helyettese.

Zene

operettissimo. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 27-én, pénteken 19 órától az Ope­rettissimo együttes mutat be nóta, operett, revü és musical műfajból összeállított műsort. Az együttes tagjai a Kolozsvári Magyar Operától négy énekművész, két hegedűművész és egy zongoraművész. Jegyár: 40 lej. Jegyvásárlással kapcsolatos információk a 0745 589 214-es vagy a 0746 208 811-es telefonszámon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Tánckincs című előadást szervezett keretek között láthatják a diákok január 16–19. között Sepsi­szentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A korokon átívelő, virtuális múzeumi sétára egy játék ad lehetőséget, amelybe a fiatalok okostelefonjaik segítségével kapcsolódhatnak be. A tánctörténeti előadást a hónap végén Kézdivásárhelyen is bemutatják. * Idén ünnepeljük Madách Imre születésének 200., valamint Az ember tragédiája című drámai költemény első színrevitelének 140. évfordulóját. A kétszeres Madách-emlékév apropóján a táncegyüttes Könczei Árpád rendezésében vitte színre a Tragédia című táncszínházi előadást, melyet január 27-én és 28-án tűznek műsorra a Háromszék Táncstúdióban. * Idén is folytatódik a táncházsorozat, januárban 20-án várnak mindenkit szeretettel a Tamási Áron Színház előcsarnokába.

Hitvilág

ÜNNEPI ISTENTISZTELET. Január 13-án, pénteken 18 órától ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit a vallásszabadság törvényének kihirdetése alkalmából a sepsiszentgyörgyi unitárius templomba.

ÖNISMERETI CSOPORTOK. Január 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus vezetésével Elengedéseink és Anyán innen, anyán túl önleltáros csoportok működnek 10.30–12, illetve 12.30–14.30 óráig.

TERÁPIÁS PROGRAM MAGYARÓZDON. A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között szervezi meg az idei év első 12 napos terápiás programját, amelyet szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak ajánlanak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: január 30. Jelentkezni, valamint további részletek felől érdeklődni az Alapítvány Facebook-oldalán meg­adott elérhetőségek valamelyikén lehet.

Örmény társalgási klub Kézdivásárhelyen

Alik Mazmanyan és Mariam Evanesyan örményországi ESC-önkéntesek január 16-tól minden hétfőn 17 órától örmény társalgási klubot tartanak az érdeklődőknek. Aki többet szeretne megtudni Örményország kultúrájáról, vagy csak elsajátítani pár alapszót örményül, szívesen várják. Lehetőség lesz díjmentes nonformális tanulásra, hagyományos örmény táncok és az ország történelmének megismerésére. Csak alapvető angolnyelv-tudás szükséges. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

FORGALOMkorláTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön az esővíz-elvezető csatornák cseréje miatt ma 8 és 13 óra között a Forrás utca irányából nem lehet átmenni a Gaál Sándor utcába, az Albert Álmos utcába és a Nicolae Moldovan utcába.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt és kikapcsolódni vágyót.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE évi beszámolót tart ma 16 és 18 óra között a Gyermekjogvédelem épületében.

SZÉKHÁZBEZÁRÁS. Az SZNT a fűtésszámlák miatt kénytelen bezárni a sepsiszentgyörgyi székházát. Bármilyen megkeresés lehetséges a 0744 482 417-es telefonszámon. A megértést

köszönik.