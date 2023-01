Mindketten izomfájdalomra és fejfájásra panaszkodtak, lázuk volt, és a tüdejük is károsodott. A laborvizsgálatok mindkettejüknél igazolták a hibrid fertőzést. Intenzív terápiás ellátásra szorultak, és a férfit vasárnap kiengedték a kórházból, a nőnek azonban egyéb súlyos betegségei is voltak, így az ő szervezete nem tudta legyőzni a kettős fertőzést, és meghalt. A betegek nem voltak beoltva koronavírus ellen. (Agerpres)

ŐRIZETBEN A RABLÓK. Négy férfit és egy nőt is őrizetbe vettek a nagytalmácsi otthonából hétfő hajnalban elrabolt 14 éves lány ügyében – közölte tegnap a Szeben megyei rendőrség. A kiskorút egy Brassó megyei ingatlanban találták meg hétfő délután. A négy, 20 és 40 év közötti, feleki és mirsai illetőségű férfi, illetve a 46 éves nő ellen jogtalan fogva tartás és birtokháborítás gyanújával nyomoz a Szeben megyei rendőrség bűnügyi osztálya, a törvényszéki ügyészség vezetésével. A 14 éves nagytalmácsi lányt hétfőn nagy erőkkel kereste a rendőrség, miután hajnalban bejelentést kaptak a 112-es segélyhívó számon arról, hogy négy maszkos férfi erőszakkal egy autóba tuszkolta, majd elhajtottak. (Agerpres)

ELADÓ VADÁSZKASTÉLY. A Romania Sotheby’s International Realty által eladásra kínált ingatlanok között gróf Zichy Ferencnek a Bihar megyei Vedresábrányban található egykori vadászkastélya is szerepel – ismertette a Krónika. Az ingatlan listaára 495 ezer euró. Vedresábrány az érmelléki hegyek alatt, Margittától délnyugatra, a Berettyó mellett, Monospetri és Érfancsika között fekvő település. A 19. század elején gróf Sternberg Ádám, gróf Zichy Ferenc birtoka volt. A most eladásra kínált birtokról az első hivatalos adat 1899-ből származik, amikor gróf Zichy Ferenc használta az udvarházat vadászkastélyként. Az épületet a 2010-es években felújították. Az angolkertben 150 évesnél öregebb tölgy, juharfa és számos díszcserje található, a déli részen pedig nem kevesebb mint 32 fajta rózsa és sok más évelő. A kastélyhoz hatalmas, közel 8 hektár földterület is tartozik.