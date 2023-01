Érdekellentétet lát az ANI

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) megállapítása szerint Vajna László a sepsiszentgyörgyi városi tanács tagjaként többször is úgy szavazott, hogy azzal érdekellentét keletkezett.

Mint az ügynökség honlapján található bejegyzésből kiderül, az RMDSZ-es tanácstag a 2016–2020-as, valamint a 2020-ban kezdődő mandátuma során tizenötször vett részt olyan napirenden szereplő határozattervezet vitájában, majd szavazott arról úgy, hogy az ülések elején nem jelezte, felesége révén érintett, így sem a vitában, sem a szavazáson nem vehet részt.

Vajna László elmondása szerint őt és több képviselő társát még 2016-ban jelentették fel az ügynökségnél, mert megszavazták a Sepsi-SIC költségvetését. Néhány hónap vizsgálódás után úgy tűnt, lezárták az ügyet. Kiderült, mégse: tavaly év vége felé kiegészítő iratokat kértek, és ekkor derítették ki, hogy hibázott, amikor a Tega Rt.-vel kapcsolatos kérdésekben nem jelezte érintettségét. Álláspontjuk szerint nem lett volna szabad szavaznia, mert felesége ott gazdasági igazgatóként dolgozik.

„Igen, több esetben is szavaztam a Tegát érintő kérdésekben, de azok elfogadásából családomnak semmilyen módon nem származott haszna. Vásárszervezésről, társulási szerződésekről és eszközök leírásáról volt szó azokban a határozatokban, költségvetést vagy fizetést egyikük sem érintett, ráadásul mindegyiket egyöntetűen fogadták el, szóval, az én egyedüli szavazatom nem befolyásolt semmit. Természetesen fellebbeztem, mert meggyőződésem, igazam van – és remélem, ezt a brassói táblabíróság is belátja –, hiszen személyes hasznom nem származott belőle, és ezt bizonyítani is tudom” – nyilatkozta a tanácstag.