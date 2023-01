Mint arról korábban beszámoltunk, a hulladékgyűjtő gátat annak az átfogó környezetvédelmi projektnek a keretében helyezték el a folyón, amely során az Oltot forrásvidékétől Illyefalváig önkéntesek tisztították meg a hulladéktól. Az akciót szervező Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) kezdeményezését a bukaresti Mai Mult Verde Egyesület is felkarolta, ők ajándékozták a megyeszékhelynek a 15 méter hosszú szemétgyűjtő eszközt – idézte fel lapunk megkeresésére Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője.

A gátat 2021 augusztusában az Oltmező úti autómosó, illetve az új Merkúr üzlet mögötti részen feszítették ki a folyón, azt remélve, hogy sikerül megállítani a folyó által hozott hulladékot. Bereczki Kinga szerint a szerkezet igen hasznosnak bizonyult, valóban felfogja a víz felszínén úszó hulladékot, a megyei vízügyi hivatal munkatársai ürítették rendszeresen a felgyülemlett szemetet, és ők vállalták a gát tisztítását is. Tavaly azonban meghibásodott az eszköznek az a része, ahol a parthoz rögzítik, nagysága miatt csak nehezen tudták elküldeni a gyártóhoz javításra, de végül sikerült a merev szerkezetet célba juttatni és rendbe hozni. A partnerekkel való múlt heti egyeztetés során kiderült, a szemétgyűjtőt csak tavasszal helyezik el újra az Olt folyón – mondta el Bereczki Kinga. Megjegyezte, az eszközt a város, a megyeszékhely közössége ajándékba kapta, jó célt szolgál, és úgy véli, gazdára lenne szüksége, az önkormányzatnak vagy a Tega Rt.-nek kellene gondozásba vennie.

Bereczki Kinga emlékeztetett arra is, hogy az Olt átfogó takarítása nyomán térfigyelő kamerákat telepítettek a folyó mentén azokon a területeken, ahol visszatérő probléma az illegális hulladéklerakás. A folyó háromszéki szakaszán nyolc berendezés működik, kettő az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán, egy Sepsibükszádon, kettő Oltszemen, egy Gidófalván, illetve további kettő a kilyéni és szotyori szakaszon. A HKA ügyvezetője szerint pozitív visszajelzéseket kaptak, a bekamerázott területeken megtorpant a szemetelés. Jelezte azt is, tavasszal újabb szemétgyűjtést szerveznek a folyón, a várost érintő szakaszon, és azt tervezik, fiatalokat is bevonnak a környezetünk óvását célzó megmozdulásba.