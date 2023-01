Következő írásunk

Döbbenetes adatok kerültek nyilvánosságra a tavalyi népszámlálásról: a hazai lakosság bő 40 százaléka nem jutott tovább a nyolcadik osztálynál (de olyanok is sokan vannak, akik addig sem), ami akkor is ijesztő, ha az arányok tíz (valójában tizenegy) év alatt tíz százaléknyit javultak. De így is ezen a szégyenlistán is Európa sereghajtói vagyunk, ahogy a felsőfokú diplomával rendelkezők hányadát nézve is: 18 százalék Románia mutatója a 31 százalékos uniós átlaghoz mérten, de ez a 25–74 éves korosztályokra vonatkozik, a fiatalok esetében rosszabb a helyzet: a hazai 25–34 évesek alig 24 százaléka végez egyetemet a 42 százalékos európai átlaghoz képest.