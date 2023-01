Folytatta remek szereplését a női kosárlabda Európa-kupában a Sepsi-SIC csapata, amely a belgiumi győzelem után tegnap este ismét legyőzte a Basket Namur Capitale együttesét. A zöld-fehérek egy hete 19 ponttal győztek, most viszont 46 pontos különbséggel, lányaink kettős diadallal és összesítésben 183–118-cal jutottak be a sorozat negyeddöntőjébe.

Egy száraz 6–0-lal indította a Namur Capitale elleni meccsét a Sepsi-SIC, amely mind támadásban, mind védekezésben uralta ellenfelét. Az 5. percben már 11 ponttal vezetett a házigazda zöld-fehér mezes alakulat (15–4), s lányaink lendületét a vendégek időkérése sem törte meg. Amellett, hogy a szentgyörgyi gárda magabiztosan irányította a találkozót, az első negyed egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a sérüléséből felépült Orbán Nikolett lépett pályára. A folytatás is a mieinkről szólt, akik nem bíztak semmit a véletlenre, és 20 pontos előnnyel vonultak az első pihenőre (27–7). A második szakaszban is Zoran Mikes tanítványai diktálták a tempót, és Annemarie Gödri-Părău triplájának is köszönhetően gyorsan meglett a 30 pontos előny (39–9). Innen egy picit visszavettek a háromszéki kosarasok, ám még így is eldőlni látszott a találkozó (47–17).

A térfélcserét követően kissé kiegyenlítődött a küzdelem, kosárra kosárral válaszoltak a csapatok. A belgák edzője 55–25-ös állásnál ismét magához hívta tanítványait, de nem tudta felrázni együttesét. A folytatásban Ioana Ghizilă három triplát is elsüllyesztett, a negyed pedig 72–36-os eredménynél ért véget. A 34. percben már plusz 40 pont volt a Sepsi-SIC javára, és egy újabb namuros timeout következett. Ez sem hozott változást a vendégek játékába, akik a múlt heti mérkőzés után tegnap este is vesztesként hagyták el a pályát. A vége 90–44 lett a megyeszékhelyiek javára, akik kettős győzelemmel jutottak be az Európa-kupa negyeddöntőjébe.

A mérkőzés legjobbját a SIC adta, Bethy Mununga 22 ponttal és 15 lepattanóval járult hozzá a csapat tegnapi sikeréhez, a túloldalon a 9 egységig jutó Aaliyah Wilson jeleskedett.

Női kosárlabda Európa-kupa, playoff-kör – visszavágó: Sepsi-SIC–Basket Namur Capitale 90–44 (27–7, 20–10, 25–19, 18–8) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1200 néző. Vezette: Sinem Tetik (török), Ivana Radinovic (montenegrói), Mladen Lucic (montenegrói). Sepsi-SIC: Jones 13/3, Hrisztova 9, Cave 18, Mununga 22, Jespersen 6/3–Ghizilă 15/15, Gödri-Părău 5/3, Cătinean, Mititelu, Pop, Gereben, Orbán 2. Edző: Zoran Mikes. Namur Capitale: Carpreaux 4, Dossou 7, Wilson 9, Zelnyte 7/3, Whittes 6–Saucin 2, Defosset 7/3, Rupnik 2, Hucorne. Edző: José Araújo.

A nyolcaddöntőben a Sepsi-SIC a francia LDCL ASVEL Feminin csapatával találkozik, amely kettős győzelemmel – 86–62 és 91–72 – búcsúztatta a lengyel VBW Arka Gdynia együttesét. A párharc első mérkőzését január 26-án rendezik meg Lyonban, a visszavágóra pedig február 1-jén kerül sor a Sepsi Arénában.