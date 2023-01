A következő hónapok nagyon fontosak lesznek az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, mindkét fél döntő csatára készül – jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára egy tévéműsorban. Közben Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Geraszimov hadseregtábornokot nevezte ki az egyesített haderőcsoport parancsnokává. Ami a frontot illeti, intenzív harcok folynak Donyeckben, szakadár vezetők szerint Szoledar város nyugati része is az orosz hadsereg ellenőrzése alá került, de az ukrán erők szórványos ellenállását nem sikerült felszámolni.

Új orosz főparancsnok

Az Ukrajna elleni „különleges hadművelet” feladatainak bővülése miatt nevezték ki Valerij Geraszimov vezérkari főnököt az egyesített hadseregcsoport parancsnokává – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő tegnap újságíróknak. „A védelmi minisztérium (Geraszimov kinevezését) az előttünk álló feladatok nagyságrendjének bővülésével magyarázta. Ehhez nincs mit hozzátennem” – mondta a Kreml szóvivője. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter egy nappal korábban nevezte ki Geraszimov hadseregtábornokot az egyesített haderőcsoport parancsnokává. Helyetteseinek Szergej Szurovikin hadseregtábornokot, a légi- és űrerők főparancsnokát, Oleg Szaljukov hadseregtábornokot, a szárazföldi erők főparancsnokát és Alekszej Kim vezérezredest, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének helyettesét tette meg. A moszkvai katonai tárca indoklása szerint a „különleges hadművelet” parancsnoki szintjének megemelése azzal is összefügg, hogy szorosabb együttműködést kell létrehozni a haderőnemek között, valamint javítani kell a háttértámogatás minden típusának minőségét és a haderőcsoportok irányításának hatékonyságát is. Peszkov szerint a „hadművelet” minden korábban kitűzött célja, köztük a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság „felszabadítása” a 2014-es határok között továbbra is érvényben marad. Méltatta az orosz fegyveres erők Szoledarnál tanúsított hősiességét, de megjegyezte, hogy az offenzívában „a fő munka” még hátravan.

Offenzíva Szoledarnál

A harcokat illetően közben Andrej Bajevszkij, a donyecki „népi milícia” alezredese, helyi parlamenti képviselő kifejtette: „vannak még elszigetelt kis ellenállási zónák Szoledarban, a mieink folytatják az ellenség elfojtását ezeken a helyeken. Összességében a művelet sikeresen alakult, és Szoledar nyugati külvárosa már teljesen az ellenőrzésünk alatt áll” – hangoztatta. A donyecki régióban található Szoledar elfoglalásának jelentőségét abban fogalmazta meg, hogy a fejlemény nyomán lehetségessé válik az Artemivszkben (Bahmutban) állomásozó ukrán csapatok elszigetelése; megszűnnek a Sziverszkből kiinduló lehetséges utánpótlási útvonalak és közvetlenül belőhető orosz célponttá válik a Szlovjanszk és Artemivszk közötti autópálya.

Jan Gagin, a Donyecki Népköztársaság megbízott vezetőjének tanácsadója, katonai szakértő a Rosszija 1 televíziónak azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők mintegy öt dandárja, több mint tízezer ember veszett oda a Szoledarért folytatott harcokban. A veszteségek számba vételekor nem vették figyelembe a külföldi „zsoldosokat”, akik Gagin szerint „voltak elegen”.

Hosszú lesz a háború

Az ukránok szerint sorsdöntő hónapokra készülnek. Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács titkára szerint „a következő két-három hónap nagyon fontos és szinte döntő lesz ebben az ütközetben, amelyre mi és ellenségünk, az agresszor is készül”. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint ezt Danyilov azzal összefüggésben mondta, hogy Szergej Szurovikint az „orosz légierő atyjának” nevezett Valerij Geraszimov váltotta az ukrajnai orosz erők parancsnoki posztján.

Olekszij Hromov dandártábornok, az ukrán hadsereg műveleti főigazgatóságának helyettes főnöke tegnapi sajtótájékoztatóján Geraszimov kinevezése kapcsán úgy vélekedett, hogy a megszálló csapatok vezetésében a gyakori személycserék az orosz csapatok irányításának problémáit jelzik. „Azt figyelhetjük meg, hogy a megszálló ország fegyveres erőinek vezetésében rendszeresen történnek személyi változások. Ha minden rendben lenne, akkor nem lennének ilyen gyakoriságú személycserék. A közelmúltban bekövetkezett személyi változások azt jelzik, hogy soraikban össze kell vonni a csapatok irányítását. Nem minden sikerül úgy, ahogy ők szeretnék” – fejtette ki véleményét Hromov.

A katonai vezető elmondta: az ukrán fegyveres erők vezérkara arra számít, hogy a közeljövőben az orosz csapatok igyekeznek elfoglalni a donyecki régió teljes területét, majd ezt követően a zaporizzsjai régióban folytatják az előrenyomulást. Szavai szerint a vezérkar azt is előrevetíti, hogy az orosz erők változatlanul indítanak rakéta- és légicsapásokat Ukrajna-szerte a létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen. „A vezérkar úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció legutóbbi lépései a Kreml azon szándékáról tanúskodnak, hogy hosszú távú konfrontációra és nagyszabású harci cselekményekre készül. Az ellenség fő célja hazánk teljes területének elfoglalása és Ukrajna államiságának megsemmisítése” – foglalta össze a dandártábornok.

Hromov szerint helytelen latolgatni, hogy a donyecki régióban lévő Szoledar városának – amelyért véres csaták zajlanak – hány százalékát ellenőrzik jelenleg az ukrán és hány százalékát az orosz erők. „Szoledarral kapcsolatban: heves csaták dúlnak, kissé helytelen százalékosan megbecsülni, hogy a város mekkora részét ellenőrizzük mi és mekkorát igyekszik ellenőrizni az ellenség. Folynak a harcok, amelyek hevesek. Egyelőre ennyi” – fogalmazott a katonai vezető.