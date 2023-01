Sepsiszentgyörgyön is adtak már el olyan nyaralási csomagot, amelyben a vidombáki repülőtérről induló charterjárat szállítja a turistákat: Törökországba, de Görögországba is van ajánlat. A légikikötő megnyitását június 15-ére tervezik, a menetrend szerinti járatok még nem ismertek, néhány helyre azonban a vakációzók már foglalhatnak.

A repülőtér beüzemelési előkészületei folyamatban vannak: miután decemberben felszálltak az első, a műszerek beállítására szolgáló repülőgépek, befejezték az aszfalt festését is. A Bună Ziua Brașov beszámolója szerint 12 200 négyzetméteres felületre kerültek fel a speciális, fényvisszaverő sárga, piros és fehér repülőtéri jelzések, további 700 négyzetméteren pedig fekete festékkel húzták meg a vonalakat, amelyek a gépek felszálló- és leszállópályáit, illetve parkolóhelyeit mutatják. A következő szakaszban olyan próbajáratok fel- és leszállását tervezik, amelyek a repülési eljárások ellenőrzésére szolgálnak.

Befejezéséhez közeledik az irányítótorony is, Adrian Veştea Brassó megyei tanácselnök szerint 98 százalékban elkészültek a berendezésével. Ebben a négyszintes épületben szerelték fel a rádiókommunikációs, a földi kapcsolattartást és légi közlekedést szolgáló berendezéseket, a virtuális irányítótorony szervereit, a villamos paneleket, töltőket és hasonlókat; az első emeleten adminisztrációs irodák kaptak helyet, a másodikon a meteorológiai készülékek, a harmadikon a virtuális irányítótorony más elemei, a tetőn pedig összesen 16 videokamerát helyeztek el. El kell végezni még néhány apró simítást, de hamarosan megkezdődik az üzembe helyezésük, beállításuk és tesztelésük – közölte Veștea.

De nem csupán a repülőtéren dolgoznak, annak elérhetőségét is javítani, egyszerűsíteni akarják: új bekötőút építését tervezik a brassói körgyűrűtől, és több vonat indítására is pályáznak, amelyek Brassót sugárszerűen kötnék össze a környékkel. Ezek a helyi érdekű szerelvények az elképzelések szerint Predeál, Törcsvár, Zernyest, Feketehalom, Szászveresmart és a vidombáki repülőtér, valamint Sepsiszentgyörgy és Bodzaforduló felé közlekednének, illetve egy körjáratot is szeretnének kiépíteni a Brassó–Botfalu–Szászhermány–Prázsmár–Derestye–Brassó útvonalon. E járatokkal a repülőtér megnyitásával várhatóan megnövekedő forgalmat kívánják majd kiszolgálni.

A turizmus fellendülésére Háromszéken is készülnek: László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke elmondta, már megyénkben is foglaltak olyan törökországi nyaralást, melynek chartergépe a vidombáki reptérről indul, de arra számítanak, hogy jönni is többen fognak majd vidékünkre. Egyelőre a menetrend szerinti járatok még nem ismertek, de az első charter- (a turisztikai irodák által bérelt) járatok már biztosak: a törökországi Antalyába és a Görögországhoz tartozó Kréta szigetére, ezek azonban csak nyáron, a szezon idején repülnek majd.

Közben a térség arra is próbál felkészülni, hogy több vendéget fogadjon a repülőtér beindítása után, és már nem csupán Bukarestben, Budapesten reklámozzák a látnivalókat, szolgáltatásokat: a Hargita és Maros megyeiekkel karöltve Székelyföld-standdal vesznek részt a berlini és a londoni turisztikai kiállításokon is, amelyek világszerte a legnagyobbak közé tartoznak. László Endre hangsúlyozta: amíg nem ismertek a rendszeres járatok, nem tudnak ajánlatcsomagokat összeállítani, inkább csak reklámozzák Erdélyt. Végül így összegezett: nagyon kihívásos év áll az ágazat előtt, nagy kockázatokkal, és a szokásosnál nagyobb együttműködési készségre van szükség ahhoz, hogy ne legyenek fennakadások.