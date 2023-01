Kevés hibával és pontos játékkal kezdett az FTC (4–1), ezért a szlovénok már a 8. percben időt kértek, de ettől sem változott a játék képe (8–2). Továbbra is összeszedetten kézilabdázott a Magyar Kupa címvédője, ezért a 17. percben jött az ellenfél második időkérése. Ezt követően becsúszott néhány hiba, ezért egy ideig nem nőtt tovább a magyar csapat előnye, de Bíró Blanka bravúros védéseinek köszönhetően nem is csökkent. A Ferencváros végül váratlanul nagy különbséggel, kilenc góllal vezetett a szünetben (19–10). A második felvonás elején már a tíz találatot is meghaladta a magyar gárda előnye, majd a Krim egy jó sorozatot produkált. Minden cserejátékos pályára lépett a hazaiaknál, a legtöbben be is találtak, csapatuk pedig meglepően simán nyert. A két együttes 15. egymás elleni tétmérkőzésén az FTC hat vereség mellett kilencedik alkalommal nyert.

A horvátországi mérkőzés első negyede meglepően szorosan alakult, felváltva estek a gólok, majd egy remek sorozattal ellépett az ötszörös BL-győztes Győr, amely ekkor már támadásban és védekezésben is sokkal hatékonyabb volt ellenfelénél. A szünetben hat találat volt a különbség (14–8), a második félidőt pedig négygólos szériával kezdte az ETO, így a 35. percben már tízzel vezetett. A Lokomotiva a második felvonás első 21 percében csupán egy akciógólt lőtt, ezt kihasználva a felszabadultan játszó vendégek tovább növelték előnyüket, és bár a folytatásban jó sorozatot produkáltak a horvátok, végül nem tudtak tízgólos hátrány alatt maradni. A két alakulat negyedik egymás elleni BL-mérkőzésén negyedszer született győri siker.