A római katolikus egyház tulajdonában lévő iskolaépület átadási ünnepsége a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomban kezdődött, ahol Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek celebrálta az ünnepi szentmisét, majd megáldotta a felújított ingatlant.

Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi beszédében arra intette a jelen lévő fiatalokat, hogy ne higgyenek a Nyugat csábításának, merjék vállalni, hogy a szülőföldjükön maradnak. Rámutatott: le kell győzni „a Nyugat önzőségét”, de a kishitűséget is, ezért kell a tudást erősíteni. Hozzátette, nem véletlen, hogy a magyar kormány támogatásával sok-sok óvoda, iskola épült, újult meg a Kárpát-medencében, de ezeket meg is kell tölteni. Hangsúlyozta, ebben a pedagógusoknak, szülőknek, egyházi vezetőknek és politikusoknak is nagy a felelőssége, amit fel kell vállalni. „Hiszem azt, hogy a sok-sok építkezés, munka, közösségépítés, melyet az elmúlt években közösen, együtt is csináltunk, meghozza gyümölcsét” – zárta beszédét Soltész Miklós.

Kallós Zoltán, az oktatási minisztérium államtitkára beszédében kifejtette: az iskola nem csak az oktatásról, a közösségről is szól. Hozzátette, jó lenne, ha a mostani diákok húsz év múlva is a közösség tagjai lennének, és helyeiket gyermekeik foglalnák el a padban. A pedagógusokhoz szólva elmondta: feladatuk, hogy „lámpagyújtogatók” legyenek, olyan közösségeket neveljenek, amelyek maguk is azok lesznek. Olyan jövőt kell teremteni Erdélyben, hogy a fiataloknak meg se forduljon a fejükben, hogy elhagyják a szülőföldjüket – jelentette ki.

Laczkó György igazgató emlékeztetett, hogy a Tamási Áron Gimnázium egyike Erdély legrégebbi iskoláinak. Több mint 400 éves története során sokszor kellett építkezni, mondta, és volt, amikor elvették az épületeket, majd romos állapotban szolgáltatták vissza. Megköszönte a magyar kormánynak a felújításhoz nyújtott támogatást, és a közösség, kivitelezők segítségét. Hozzátette, remélik, hogy hamarosan nekifoghatnak a harmadik épület, a diákotthon felújításának is. Az ünnepségen volt véndiákként Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, illetve Gálfi Árpád polgármester is üdvözölte a jelenlévőket.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumot a jezsuita rend alapította 1593-ban. Főépülete a székelyföldi város egyik legfontosabb szecessziós műemléke, 1910-ben épült a magyar állam és a Római Katolikus Státus együttműködése révén. 2018-ban kezdték el felújítani a magyar kormány 1,5 milliárd forintos támogatásából, 2020-ban készült el. Tavaly a magyar kormány újabb 720 millió forintos támogatást biztosított az elemi osztályokat befogadó melléképület már megkezdett felújításának befejezésére és a tanintézet kollégiumának tatarozására.