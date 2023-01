Végleges ítélet született a Brassói Táblabíróságon Gheorghe-Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője ellen ittas vezetésért hivatalból indított perben. Az ítélőtábla elutasította a vádlott fellebbezését, és helyben hagyta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság alapfokú ítéletét. A KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért egytől öt évig terjedő szabadságvesztés járna, Diacon „megúszta” 5000 lejes pénzbüntetéssel, amit két év alatt részletfizetéssel is törleszthet. Lényeges, hogy a jogerős ítéletet követően a főfogyasztóvédő elvileg nem töltheti be többé állami tisztségét.

Balhék középpontjában

Mint már közöltük lapunkban, Gheorghe-Mircea Diacon Vrancea megyéből került Sepsiszentgyörgyre. Előbb rendőrként szolgált, de egy hivatali visszaélés miatt, feljelentés nyomán indult kivizsgálás eredményeként távoznia kellett hivatalából. 1994-ben hasonló munkahelyre szerződött: a helyi rendőrség elődjeként működő polgárőrséghez. Ám onnan is kirúgták. Részegen többször kiviselte magát, belekötött kollégáiba. Többedik kihágása után nem tűrték meg tovább az alakulatnál. Szerződését a munkatörvénykönyv 130-as cikkelye első bekezdésének i) pontja alapján (magyarán fegyelmi alapon) bontották fel 1998. december 1-jével.

Diacont aztán a Szociáldemokrata Párt elődje, a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja megyei irodája fizette. Állítása szerint a párt ügyvezető titkára volt több mint hat éven át. Ezek után Spanyolországba távozott, ott, mint fogalmazott, „megalapozta anyagi biztonságát”, pártfiókot hozott létre. A közösségi oldalán többek között Dan Tanasă hírhedt feljelentő oldalán is pózolt.

2012-ben visszatért, Codrin Munteanu prefektus kabinetjében kapott tanácsadói állást, majd a szociáldemokraták választási győzelme után a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal élére került, pontosan tíz éve, 2013. január 15-én. Egy évre rá, Moldva és Havasalföld egyesülésének 155. évfordulóján, 2014. január 24-én azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Románia himnuszának első szakaszát tartalmazó táblát avatott. Azt saját kezűleg szerelte fel – engedély nélkül – a hivatal székhelyének bejáratánál, s föléje két trikolórt tűzött.

Dicsekedett, hogy bírságot rótt ki azokra a taxisokra, akik autójukra SIC-matricát ragasztottak. 2015 februárjában egy „székely ízű” termék ellen lépett fel. Aztán hatáskörét túllépve, négy rendőr kíséretében ellenőrizni ment Árkosra egy rászoruló gyerekeknek tartott jótékonysági vallási táborba, nagy riadalmat okozva.

Egy, a Park vendéglőben öt liter bor kíséretében fogyasztott négyszemélyes vacsora után szemtanúk szerint kocsiba ült, s elvezetett a Lukoil vendéglőbe, ahol folytatták az italozást egy-egy üveg bor és egy-egy sör elfogyasztásával. Ám ott az ittas hivatalvezető igazolványával, tisztségével kérkedve „intézkedett”, leállíttatta a magyar zenét, incidenst provokált, mígnem L. L. kamionsofőr öklével találkozott. Erre kihívta a rendőröket. Eltörött orrát a kórházban ellátták, majd visszament a tett helyszínére, és – szemtanúk szerint – ittas állapotban elhajtott.



Részegen balesetezett

A főfogyasztóvédőt gyakran meghívták falunapokra, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ha ingyen fogyaszthat, nem ellenőriz. Legutóbb, tavaly novemberben a bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztivál zsűrijében kapott helyet. Ugyanígy, Mircea Diacon 2018. augusztus 25-én részt vett a Réty Községi Napokon, és jócskán felhajtott a protokolláris célból ingyen hozzáférhető italból. Amikor már alig állt a lábán, elindult. A házigazdák felajánlották, hazavitetik, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy saját kocsival menjen. Előbb egy kisboltba nézett be, majd autóba ült, és rengeteg szemtanú jelenlétében belehajtott egy parkoló gépkocsiba. Nem egyszer, nem kétszer, hanem egymás után háromszor. A községi rendőrőrs helyszínen tartózkodó munkatársai és az ott gyakorlatozó rendőrképző-hallgatók tetten érték, jegyzőkönyvet vettek fel, a helyszínre riasztott közlekedésrendész alkoholszondába fújatta, a műszer 1,2 mg/l szesztartalmat mért. Ezt lefényképezte egy épp ott tartózkodó újságíró, és a rendőrség is közölte az értéket. Az ittas vezetőt Sepsiszentgyörgyre szállították mintavételre, a vérben kimutatandó alkoholtartalom megállapítására, ugyanis a KRESZ szerint ezt az értéket veszik figyelembe.

A vérvizsgálat eredményét érdeklődésünkre nem árulta el sem a rendőrség, sem az ügyészség. (Tapasztalat szerint a vérben ezrelékben kimutatott alkoholtartalom több mint a kifújt levegő literében milligrammban mért érték kétszerese, vagyis Diacon vérében az alkoholszint legalább 2,4 ezreléknyi lehetett, tehát a bűncselekmény 0,8 ezrelékben megállapított küszöbértékének háromszorosa.)

Húzták, halasztották

Írtunk arról is, hogy bűnügyről lévén szó, a kivizsgálást a Sepsiszentgyörgyi Ügyészség megbízott ügyésze vezette a rétyi rendőrőrs munkatársainak közreműködésével. A rétyi rendőrök összeállították a bűnügyi iratcsomót, s javasolták a vádemelést. Ám az ügyészség visszadobta a papírokat, a dosszié kiegészítését kérte. Ez a pingpongozás néhányszor megtörtént. Közben visszajátszották a jelenetet, és fényképfelvételek készültek. Bekérették a helyszínrajzot, térképet is. Végül több mint két év után, 2020. november 11-én iktatták a Sepsiszentgyörgyi Bíróságon a vádiratot. Diacon előbb kifogást emelt, aztán sorra halasztatott, majd több tárgyalást tartottak, közben tanúkat hallgattak meg, a bizonyítékokat tanulmányozták.

A koronavírus-járvány okán hozott megszorítások miatt idegeneket, még újságírókat sem engedtek be a bíróság épületébe. Többszöri próbálkozás közben egyszer szerencsével jártam: a bejáratot őrző csendőrök épp nem voltak a helyzet magaslatán, így bejuthattam Diacon tárgyalására. A bírónő megkérdezte, ki vagyok. Újságíró – feleltem, amire rövid hezitálás után nem mondott semmit, így maradtam.

Az ügy aznapi tárgyalása hetven percet tartott, rögzítettem. Két tanút hallgattak meg. Az a hölgy, akinek az autóját megütötte a vádlott, elmondta, az út szélén parkolt, az unokája a hátsó ülésen aludt, ő az alvó gyerekre vigyázott, a sofőrülésen ülve. Egyszer csak arra riadt, hogy egy másik autó nekiment az övének, pontosan az unokája felől ütve meg azt. Kiugrott a kocsiból, kérdőre vonta a másik vezetőt, de az arra sem méltatta, hogy az ablakot lehúzza, hanem hátramentbe kapcsolt, újból nekihajtott autójának, s ezt még egyszer megismételte. A zajra megjelentek a közelben járőröző rendőrök.

A másik kihallgatott tanú a tett színhelyén levő egyik rendőr volt. Elmondta, látta, hogy a kocsi előre-hátra manőverezés közben többször nekiment az előtte állónak. Társával odamentek, és igazoltatták a férfit, aki szemmel láthatóan ittas volt. Hívták a közlekedésrendészeti járőrt, aki megjött, és alkoholszondába fújatta a vétkest.

Az ügyvédben felismertem egy brassói sztárügyvédet. Ő mindkét tanút jól megforgatta, ki akarta őket zökkenteni, keresztkérdéseket tett fel. Napnál világosabb volt, az ügyvéd arra hajtott, hogy megkérdőjelezze a tanúk szavahihetőségét, valamint azt bizonyítsa, az ittas vezetés nem az úttesten történt.

Nem tudjuk, mi történt a többi tárgyaláson, amelyekre nem juthattunk be. Diacon bizonyítottan nagyon ittas volt, és személyi épséget is veszélyeztetett. Összesen csak négy tanút hallgattak meg, közben sokkal több volt jelen. Nem biztos, hogy a visszajátszásnál az autókat pontosan ott fényképezték le, ahol a tett elkövetésekor voltak. Megnéztük az eset helyszínét a rétyi orvosi rendelő előtt. Az ügyvéd azon lovagolt, hogy a visszajátszáskor készített felvételek szerint az autó félig az úttesten kívül volt. Meghatározás szerint a közút nemcsak az úttestet tartalmazza, hanem az útpadkát és a sáncot, illetőleg az esővízcsatornát is. Tehát, értelmezésünk szerint a baleset közúton történt. Mindenképpen nagy tömegben, és emberi épséget veszélyeztetett. A rétyi rendőrőrs munkatársai több ízben vádemelést javasoltak.

Elítélték

Közel négy évvel az eset után 2022. június 9-én meghozták az alapfokú ítélet. Gheorghe-Mircea Diaconra 200 napi, egyenként 25 lejes pénzbüntetést róttak ki, ami összegezve 5000 lejt tesz ki, és a pénzt két év alatt részletfizetéssel is lehet törleszteni. Ez kevesebb, mint havi 210 lej. Továbbá 1100 lej perköltség megtérítésére is kötelezték az alperest. Ebből 400 lej a nyomozati időszakban végzett kivizsgálás költsége. Az ítéletet tíz napon belül meg lehetett fellebbezni. Diacon megtette, az ügyészség nem.

Az ügy a Brassói Táblabíróságra került. Diacon előbb halasztást kért védőügyvéd fogadása érdekében, aztán tavaly november 14-én megtörtént a tárgyalás, és idén január 12-re tűzték ki az ítélethirdetést. A háromtagú bírói testület véglegesen megerősítette az alapfokú ítéletet, az elítéltet 400 lej perköltség megtérítésére is kötelezte.