Főleg a sajtóban. Szerencsére, mióta Kenedy elnököt lelőtték 1963-ban, az elnökjelöletek és támogatóik csak kiszivárogtatásokkal, vádaskodásokkal gyilkolják egymást. Az amerikai titkosszolgálatok sajnos nem tudnak titkot tartani, és állandóan nyilvánosságra hoznak valamit, amit nem kellene. Bezzeg nálunk még a miniszterelnök, Nicolae Ciucă doktori disszertációját is titokban lehet tartani, nehogy kiderüljön, hogy összemásolta.

Amerikában az előző elnököt, Donald Trumpot azzal vádolták, hogy titkos iratokat vitt haza. Miután leválasztották az elnökségről, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több tucat ügynöke kivonult Trump Mar-a-Lagó-i lakására, és találtak is több doboznyi „szigorúan titkos” dokumentumot, amiből nagy cirkusz lett. Olyan levelek voltak köztük, amelyeket például az észak-koreai elnökkel, Kim Dzsong Unnal váltott. Ki tudja, miket ígért neki, hogy ne támadja meg atomrakétákkal Amerikát? Az amerikai törvények szerint bűncselekménynek számít, ha bárki titkos iratokat rejt vagy tulajdonít el, hamisít vagy akarattal megsemmisít.

A nagyhatalmú világvezérek is tudhatnák, hogy legjobb az ókorban is bevált mondást tiszteletben tartani: a szó elszáll, de az írás megmarad (Verba volant scripta manent.). Ha nem vetnének semmit papírra, utólag nem kellene papírgyűjtéssel és eltüntetéssel foglalkozniuk, mert az írást nehéz még megsemmisíteni is. Míg egy telefonon küldött üzenetet fél kézzel, egy pittyentéssel le lehet törölni, ahogy a Pfizer-rendelésekkel kapcsolatos SMS-eket az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is könnyedén el tudta tüntetni (most vizsgálódnak ebben az ügyben), addig egy vaskos iratcsomót még elégetni is csak laponként lehet. Egy darab papírt le is lehet nyelni, ha hirtelenjében valakinél megtalálják, de egy egész dossziét? Mikor annyi kompromittáló dokumentum van ilyen fontos emberek tulajdonában, akkor nem lehet elvárni, hogy azt megegyék, mert az megfeküdné gyomrukat (habár az is meglehet, hogy így elmenne a kedvük az iratdugdosástól).

Trump azt mondta, hogy floridai rezidenciáját megrohamozták és elfoglalták a szövetségi ügynökök, akik még felesége fehérneműs fiókjaiban is turkáltak, és feltörték páncélszekrényét. Akkor Biden elnök felelőtlennek nevezte Trumpot a történtek miatt. Most kiderült, hogy Biden elnök is hasonlóképpen tett, mert titkosított iratokat találtak delaware-i házának garázsában, amelyek még alelnöksége idejéből származnak. Trump most mondhatja, hogy bagoly mondta verébnek…

Naivan azt hihették, hogy odahaza nagyobb biztonságban vannak a papírok, mint máshol, mert Amerikában az újságírók, televíziók mindent kikutatnak, és nem gondolták, hogy odahaza náluk, a világ jelenlegi és volt urainál is házkutatásokat tarthatnak. A dokumentumokat az erre kijelölt levéltárakba kell küldeni, de mi a garancia, hogy a levéltárkutatók, újságírók onnan nem túrják ki? És akkor olyan kellemetlen helyzetek adódhatnak, mint mikor kiderült, hogy a korábbi elnök, Barack Obama bizony lehallgattatta legfőbb szövetségeseit, még a német kancellárt, Angela Merkelt is.

A Bidennél talált dokumentumokat a tavalyi félidős választások előtt hat nappal találták, de csak most, január 9-én szivárogtatta ki a sajtó. Ezért jó megvenni a sajtó nagyját és uralni a titkosszolgálatokat. Bár az is lehet, hogy a titkosszolgálatok ellenőrzik a politikusokat és a sajtót is. (Úgy tűnik, ez nálunk is így van.)

A mostani elnök fia, Hunter Biden is könnyelműen elhagyott egy laptopot, amiről különféle információk szivárogtak ki. Nem tudni, hogy ezek közt van-e olyan, amely az ukrán Burisma Holdinggal kapcsolatos vizsgálatokról szól, amiben felügyelőbizottsági tag volt Hunter. Állítólag akkor Joe Biden mint alelnök megfenyegette az ukrán elnököt, Petro Porosenkót, hogy az Obama-adminisztráció visszavonja az egymillió dolláros amerikai kölcsönt, ha nem váltja le az akkori ukrán főügyészt, Viktor Shokint, aki a Burima korrupciós ügyét vizsgálta. És bizony az illetőt kirúgták.

Úgy látszik, nemcsak papíron, hanem még számítógépen sem jó titkosnak szánt információkat tárolni.