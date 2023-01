A kapukat tíz órakor nyitották, a jelenlévőket, így többtucatnyi kiállítót és érdeklődőt a rendezvény moderátora, Bartos-Ménessy Kinga köszöntötte, ismertetve a programot és felhíva a jelenlévők figyelmét az érdekességekre. Ezekből bőven volt, hiszen több ruhakölcsönző, cukrászat, ékszerészet, sminkes, fotós-videós, vendéglátóhely, kiegészítőket forgalmazó cég, virágkötészet, ital- és ételszolgáltató, vőfély stb. mutatta be a szolgáltatását vagy termékeit az ismételten színesre sikeredett rendezvényen.

Elekes Enikő társszervező, a Két Szív Esküvőszervező Iroda tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta: megviselte őket az elmúlt két év, de erősek, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy harminc résztvevője van az expónak, igaz, többet helyszűke miatt nem is tudtak volna fogadni. „2019 után két év szünet következett, most hetedik alkalommal szerveztük meg a kiállítást. Vannak régi és új kiállítóink, sajnos vissza is kellett utasítanunk jelentkezőket, mert egyszerűen nem fértünk volna. Visszatérő kiállítók vannak Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából, nagyon szeretik az expót, hiszen a látogatók megtalálnak itt mindent az idei divatszínektől a kiegészítőkig” – magyarázta a szervező, aki szerint az idei divatszín a magenta, azaz a bíbor a Pantone cég ajánlása szerint. „Négy menyasszonyi ruhaszalon van jelen, mindenki az idei legfrissebb divatot hozta el, de szokásunk szerint a vőlegényekre is gondoltunk, nagyon szép ruhák vannak. Ahogy elbeszélgettem a szalonosokkal, idén a visszafogottabb, mogyoró- vagy szürke színű, aranyszínű gombos ruhák a kedveltek a vőlegények körében, a sötétebb színek, így a kék vagy a fekete háttérbe szorultak” – közölte.

Ami a díszítést illeti: hiába a Pantone évi divatszínajánlása, általában nem kérik. „Mondtam az érdeklődőknek, hogy a magenta az idei szín, de általában soha nem kérik az év színét, mi több, előző esztendőkben is így volt” – osztotta meg Elekes Enikő.

Arra is kíváncsiak voltunk, az elmúlt időszak mennyire nyomta rá a bélyegét erre az ágazatra, milyen érdekességekkel szembesültek. „Akik itt vannak, mind megszenvedték az elmúlt két évet, hiszen rendezvényszervezésről vagy ahhoz kapcsolódó ágazatokról van szó. De itt vagyunk, újrakezdtük. Nekem kötelességem volt a megkötött szerződéseket betartani, leszervezni az esküvőket, úgy kellett alkalmazkodnom, hogy mindenkinek megfelelő legyen, helyt tudjak állni. Aki két éve lemaradt, az idén meg akarta tartani a lagzit” – magyarázta, hozzátéve: éppen ezért minden hétvége be van táblázva péntektől vasárnapig.

Megkérdeztük: volt olyan pár, aki az eltelt két év során összeveszett, és esetleg elváltak útjaik. „Ez érdekes dolog, nemmel tudok válaszolni. A legtöbb pár, amikor két éve megismerkedtünk, úgymond csak beszélgettek – de amire az esküvőre került sor, legtöbb esetben gyerekkel jelentek meg, a főasztalhoz egy etetőszéket tettünk be, már családként vettek részt a lagzin” – mondotta.

A kiállításon egy 2021-ben alakult zenekar, a Zeneexpresz is bemutatkozott, volt fénytechnikai cég is, illetve újdonságszámba ment a 360 fokos videózást ajánló vállalkozás. A kiállításon Molnár Enikő vezetésével utcai hiphop táncelőadás volt, bemutatót tartott a KreaKids Stúdió, Dobolyi Tünde jogász pedig a pártkapcsolat és az anyagiak viszonyáról beszélt.

A rendezvény fénypontját a menyasszonyok és vőlegények bemutatója képezte, ők az Elizabeth, az Emily’s Boutique, az Arany Rózsa és a White Angel szalonok kollekcióit mutatták be. A résztvevők sminkjét Szász Imola, a menyasszonyok frizuráját a Hair Galaxy 2050 és a Mony Hair szalon biztosította.