Kötelező frissíteni a gazdalajstromot

Ebben az évben a január 5. és március 1. közötti időszakban kell letenni nyilatkozatokat a gazdaság tagjairól, a használt saját és bérelt területekről, a lakásról és melléképületekről, a tulajdonban levő mezőgazdasági gépekről, arról, hogy az év kezdetén mekkora állatállománnyal rendelkezett a gazdaság, ugyanakkor be kell jelenteni az előző év során bekövetkezett változásokat is.

A május 1. és 31. közötti időszakban be kell jelenteni a területhasználat módját, a különböző mezei kultúrákkal művelt területeket, illetve a gyümölcsfák számát.

Nyilatkozatot kell letenniük azoknak a magánszemélyeknek, akik a községben vagy akik máshol laknak, de javaik vannak az illető községben, valamint a községben bejegyzett vagy ott javakat birtokló jogi személyeknek is. A kormányrendelet szerint, akik nem jelentik be az említett időszakokban a leírtakat, büntetéssel sújthatók, magánszemélyek esetében a büntetés 100-tól 500 lejig, cégek esetében 300 lejtől 1500 lejig terjedhet.