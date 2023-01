Egyre kevesebb a tömbházak közötti rendezetlen tér Kézdivásárhelyen, idén az elmaradtak egy részét is korszerűsítik. Ezeket részben önerőből, részben pályázati pénzből újítják fel. A főtér arculatát is újragondolnák.

Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: tavaly sikerült az ún. Rózsa garzon környékét rendezni. Azt szerették volna, ha 2022-ben pontot tesznek ezeknek a munkálatoknak a végére, viszont nem sikerült, idénre is maradt tennivaló. A Nicolae Bălcescu utcából nyíló, a Stadion utcában lévő régi hőközpontot is befogadó tér rendezését azt követően oldják meg, miután az épületet felújítják, inkubátorházzá alakítják. A Petőfi Sándor utcában is van még két rendezésre váró terület. Régóta jelent égető problémát a Csernátoni utat szegélyző tömbházak mögötti terület, melyet a Saligny-programba foglaltak bele.

A víz- és csatornahálózat bővítése miatt több utca burkolatát fel kellett bontani, ilyen például az udvarterek esete, ahol 2023-ban is még dolgoznia kell a vállalkozónak. Csatlakozásokat kell kialakítani a főtér és az Iskola utca irányába, azt követően következhet a kockakő burkolat helyreállítása is – közölte Bokor Tibor, aki szerint ezért nem kezdték meg a nagyon rossz állapotban lévő Iskola utca korszerűsítését sem. Az udvarterek felújításának legkésőbb 2024-ig kell befejeződnie.

A polgármester szerint, amint az udvarterek burkolatát helyreállítják, következhet a városközpont újragondolása is.

Ami a Gábor Áron teret illeti: májusban a Regionális Operatív Programon (POR) keresztül újabb kiírás lesz, s annak kapcsán egy nagyszabású projektben gondolkodnak. „Ez nem egy egyszerű munkálat, hiszen műemlékzónáról van szó, rengeteg engedély kell. Valóban egy méhkasba nyúlunk, de valakinek fel kell ezt vállalnia. Jelen pillanatban is fiatal szakemberek dolgoznak ezen. Elkészült a főtérnek a történelmi tanulmánya, amelyet Köllő Miklós műépítész, restaurátor állított össze, nagyon értékes munka. Azt szeretnénk, ha több elképzelés születne, hogy a közvélemény is hangot adhasson, kifejezze tetszését, avagy nemtetszését. Az 1950-es évekig a város főtere nagyon hasonlított ahhoz az elképzeléshez, amelyen sokan felháborodtak. Első szakaszban nekem sem tetszett, túl soknak tartottam a követ, kevésnek a zöldövezetet. Korábban is egy sík felületű városközpont volt, egy igazi piactér. A kommunista időben alakították ki a jelenlegi főteret, aki az igazi múlthoz – és nem a kommunista örökséghez – ragaszkodik, az ezen a vonalon mozdul. Nem akarjuk teljesen megváltoztatni, hiszen most is gyönyörű a központ, de azt szeretnénk, hogy a főtér megteljen élettel” – mondotta Bokor Tibor, aki szerint egy ráncfelvarráson átesett központnak gazdasági hozadékai is lennének. „Ha mindig csak a népszerű dolgokat hozzuk előtérbe, akkor nem lépünk előre. Sokszor kell népszerűtlen intézkedéseket is megtenni azért, hogy valami könnyebb legyen. Nem volt népszerű a fizetéses parkolás bevezetése, és az sem, amikor a vízhálózat felújítása miatt a fél várost fel kellett ásni, de meg kellett tenni” – vélekedett.

Emellett a Kanta utca burkolata is fel van törve, ott nagyjából a Torja-patakon átívelő hídig befejezték a munkálatot, a vezetéket a patak alatt kell átvinnie a kivitelező cégnek, amely egyelőre a tervezővel próbál egyezségre jutni. A Kanta utca felújítására a közbeszerzési eljárás lezajlott, s már leszerződtek egy céggel.