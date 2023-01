Lengyel kormányfő: Európa sorsa is eldől Ukrajnában

Nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa sorsa is eldől Oroszország Ukrajna elleni háborújában, ezért a német kormánynak minden lehetséges módon, így páncélozott szállító harcjárművekkel is támogatnia kell a szabadságért küzdő országot – jelentette ki a lengyel kormányfő hétfőn Berlinben.

Mateusz Morawiecki az egyik legtekintélyesebb német politikus, Wolfgang Schäuble parlamenti képviselői munkássága kezdetének 50. évfordulójára a Kereszténydemokrata Unió által rendezett ünnepség fő szónoka volt. Mint mondta, „az ördöggel cimborál”, aki megállapodásokat köt Oroszországgal. Sokan illúziókat kergettek az utóbbi három évtizedben, Lengyelország viszont évszázadokat töltött az orosz imperializmus árnyékában, így világosan látja, hogy Ukrajna, a balti államok és Lengyelország függetlensége nem egyeztethető össze az orosz birodalmi érdekekkel – fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnát az európai túlélés érdekében is támogatni kell, hiszen Ukrajna az orosz támadás elleni védekezéssel „a szabadságért és a jövőnkért is küzd”. Ezért a német kormánynak minden létfontosságú fegyverrel segítenie kell az ukrán haderőt, így nem maradhatnak a raktárakban a páncélozott szállító harcjárművek sem – mondta Mateusz Morawiecki.

A lengyel kormány a napokban jelezte, hogy egy 14 járműből álló harckocsizászlóalj erejéig Leopard 2 típusú német harcjárművekkel is támogatná Ukrajnát, ha más országok is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Lengyelország után Finnország és Spanyolország is jelezte, hogy hajlandó átadni Leopardokat Ukrajnának.

A Leopard 2 a világ legerősebb páncélozott szállító harcjárművének számít. A német sajtóban idézett szakértői vélemények szerint ilyen járművek megjelenése nagy számban jelentősen befolyásolhatja a háború menetét.

A hadiipari exportról szóló jogszabályok szerint ezeket a járműveket csak a gyártó ország kormánya engedélyével lehet külföldre értékesíteni, és ahhoz is meg kell szerezni a hozzájárulását, ha a vásárló átadna Leopardokat más országnak. A hadiipari exportot felügyelő gazdasági tárca vezetője, Robert Habeck a lengyel kezdeményezéssel kapcsolatban azt mondta, hogy Németország nem állhat az Ukrajna támogatásáról döntő országok útjába, függetlenül attól, hogy Németország milyen döntést hoz. Olaf Scholz kancellár egyelőre nem nyilatkozott a kérdésről.