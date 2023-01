Többek között erről számolt be Kárai Péter, az ECA vezető testületének tagja, a magyar szövetség (MKKSZ) gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke a szervezet vezetőtestületének hétvégi, zágrábi ülése után. A horvát fővárosban a 2023 és 2026 közötti versenynaptárról is tárgyaltak. Az már korábban eldőlt, hogy 2024-ben ismét Szegeden rendezik a gyorsasági Európa-bajnokságot, amely a sportág utolsó nagy nemzetközi versenye lesz a párizsi olimpia előtt. Szintén fontos téma magyar szempontból a 2026-os ifjúsági és U23-as gyorsasági Európa-bajnokság rendezésének odaítélése, Szeged mellett az idei korosztályos világbajnokság házigazdája, Auronzó is pályázik.

Az európai szövetség idei tisztújító kongresszusát március 25-én Krétán rendezik. Az ECA-t a megalapítása, vagyis 1993 óta vezető, 74 éves Albert Woodsnak a francia Jean Zoungrana lesz a kihívója az elnöki posztért. Az már biztos, hogy Kárai Péter a vezető testület tagja marad, mivel az ő mandátuma 2025-ig szól.