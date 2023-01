Szakemberhiány a mentőszolgálatnál

A mentőszolgálatánál uralkodó állapotokat Péter Szilárd, a mentőszolgálat vezetője ismertette, aki szerint Csíkszeredában csupán két, Gyergyószentmiklóson egyetlen mentőorvos van. Székelyudvarhelyen nincs is ilyen orvos, most állna át a mentőszolgálathoz egy háziorvos, de egy új törvényi előírás szerint féléves tanfolyamot kellene elvégeznie ahhoz, hogy mentőautón dolgozhasson. A mentőszolgálat vezetősége ezért levelet írt Alexandru Rafila egészségügyi miniszternek, kérve: engedélyezze, hogy a doktornő a tanfolyam ideje alatt is dolgozhasson.