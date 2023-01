Büszkeség és bosszúság Kézdivásárhelyen

Több fontos pályázatot írt alá a minap Bokor Tibor polgármester, kilencmillió lej értékben szerződött különféle beruházásokra a céhes város önkormányzata. A büszkeség mellett azonban bosszúságra is van oka az elöljárónak – most épp a bölcsőde miatt. Bár egységes tervek alapján, azonos műszaki mutatókkal 27 bölcsőde épül szerte az országban, egyedül a Kézdivásárhelyen épülő kisdedóvó nem kapta meg máig sem a tűzoltósági engedélyt.

„Bukarestben három pályázatra írtam alá szerződést, ebből kettő bicikliutak létesítését célozza: Kézdivásárhely és Sárfalva, valamint Kézdivásárhely és Szentkatolna között épül bicikliút” – adta hírül az elöljáró, aki elmondta azt is, hogy a Kézdiszentlélek és Kézdivásárhely közötti bicikliút az Anghel Saligny-program részét képezi.

A polgármester közölte, a harmadik szerződés környezetbarát és energiahatékony lakások építését célozza. A lakások a kézdivásárhelyi kórházzal szomszédos területen épülnek, fiatal orvosok és tanárok használhatják majd ezeket. Az önkormányzat által leadott tervben egy hat lakrészes épület szerepel, a lakások kétszobásak, 65 négyzetméteresek lesznek. Az épület a már 2021 óta érvényben lévő uniós klímavédelmi követelmények szerint épül meg. Az ún. nZEB (közel nulla energiaigényű épület) kritériumrendszer célja a lakó- és középületek energiaigényét a lehető legjobban lecsökkenteni. A Kézdivásárhelyre tervezett szolgálati lakásokat áramtermelés és melegvíz-előállítás céljából napelemekkel látják el, s odafigyelnek a hatékony hőszigetelésre is. Hőszivattyúk segítségével meleg vizet vagy 10 Celsius-fokos levegőt vonnak fel az altalajból, aminek köszönhetően nyáron hűthető az épület, télen pedig kevesebb energiával fűthetőek ki a szobák. Modern berendezések működtetik majd a fűtést, a klímát, a világítást. Mindennek köszönhetően a lakások fenntartási költsége is jelentősen csökken, ami a növekedő energiaárak közepette nem utolsó szempont. Ugyanebben a pályázatban szerepel 10 elektromosautó-töltő oszlop is, amelyeket Kézdivásárhely területén helyeznek majd el.

Bokor Tibor érthetetlennek tartja ugyanakkor, hogy a Gábor Áron Műszaki Líceum szomszédságába tervezett, Cseke Attila vidékfejlesztési miniszter szerint akár augusztus végéig befejezhető bölcsőde miatt miért akadékoskodik a Kovászna megyei tűzoltóság. „Egy kaptafa alapján készülő épületekről van szó, tudtom szerint például Fălticeni-ben át is adtak egy hasonló épületet. Mi várunk a tűzoltóság jóváhagyására, és nem akarnak engedni” – panaszolta a polgármester, aki szerint a miniszter úgy látja: ha a buktatókon túllépnek, akkor a nyár utolsó napján akár a szalagvágás is megtörténhetne, minden egyéb le van papírozva.

A céhes város elöljárója szerint még van egy aláírásra váró pályázatuk, az a város telkeinek digitalizálását hivatott szolgálni.