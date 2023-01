Komoly erőfeszítések árán 44 támogatási kérést sikerült benyújtania Sepsiszentgyörgy önkormányzatának az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében, melyek összértéke meghaladja az 520 millió lejt, amiből 468 millió lej lehívására nagy esélyük is van. A pályázatok állásáról, valamint az uniós támogatásból megvalósítandó fejlesztésekről tegnap számoltak be a városháza vezetői.

Antal Árpád polgármester Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, valamint Buja Gergely, a pályázatokért és projektekért felelős részleg vezetőjének társaságában ismertette az elmúlt egy évben a PNRR keretében benyújtott támogatási kéréseket, valamint a jelenleg tervbe vett pályázatokat. A polgármester ismertette, hogy a 44 igénylés közül három esetében egyelőre nincs forrás, így azok sorsa bizonytalan, így 468 millió lej az a teljes összeg, amit nagy eséllyel az önkormányzat 2026 augusztusáig különböző fejlesztésekre, beruházásokra felhasználhat. Antal Árpád szerint számításaik azt mutatják, hogy nagyjából három év alatt sikerül lehívni a pénzeket. A nagyságrendeket szemléltetendő a polgármester kitért arra is, hogy 2022-ben a lakosság által befizetett terület-, épület- és járműadó kevéssel haladta meg a 9,13 millió lejt, ha ezt összevetik azzal, amit a PNRR-n keresztül szeretnének bevonzani (évekre leosztva nagyjából 156 millió lej), elmondható, hogy minden, a lakosság által befizetett 1 lej mellé 17 lejt „tesznek” hozzá, amit a város fejlesztésére fordítanak. Az elöljáró a továbbiakban azt is részletezte, hogy a megpályázott 523 millió lej (mintegy 92 millió euró) hogyan oszlott el: 12,5 millió euró előre meghatározott plafonösszeg volt a település adottságai szerint, amit csak bizonyos célokra lehetett lehívni. 11,5 millió eurót a kommunizmus múzeumának létrehozására pályáztak és nyertek el, a maradék 40 millió euró körüli összegekre nyílt verseny keretében pályázik a város. Antal Árpád szerint komoly erőfeszítés áll mögöttük, abban, hogy minden pályázatot végül sikerüljön benyújtani, a városháza apparátusának szinte fele vállalt valamilyen formában szerepet, de a tanintézetek, lakótársulások, alárendelt intézmények részéről is sokan dolgoztak azon, hogy most ilyen eredményekről lehessen beszélni. Volt olyan pályázati tengely, ahol a beérkező első tíz pályázatból hetet Sepsiszentgyörgy nyújtott be – tette hozzá.

Ami a finanszírozási szerződéseket illeti, a tájékoztató pillanatáig 14-et írtak alá 238 millió lej értékben, egyet (a kommunizmus múzeumáról szólót) az európai alapok minisztériumával, a többit pedig a fejlesztési és közigazgatási tárcával. A szerződések aláírása egyébként folyamatos, kéthetente általában legalább egy megtörténik.

Mire érkezhet pénz?

A hulladékgazdálkodást, a köz- és magánépületek energiahatékonyságának növelését, a közszállítás fejlesztését, a lakhatási lehetőségek bővítését, az oktatás minőségének javítását, illetve a turizmust és a kultúrát is célozzák a benyújtott pályázatok. A részleteket Tóth-Birtan Csaba, valamint Buja Gergely ismertette. A hulladékgazdálkodás területén digitalizált (okos) hulladékgyűjtő pontok kialakítására pályázott a város, a kért támogatás meghaladja az egymillió eurót. Az energiahatékonyság növelése vonalán két rend pályázatot is benyújtott az önkormányzat. Az egyik a középületekre vonatkozik, 8 tanintézet energiahatékonyságát növelnék. Több olyan épületről van szó, melyek kora meghaladta az 50 évet, és ez idő alatt nem történt semmilyen érdemi beruházás a energiahatékonyság növelése terén. Az önkormányzat összesen tíz pályázatot nyújtott be. A másik rend támogatási kérés tömbházak hőszigetelésére vonatkozik, összesen 26 háztömb (81 lépcsőház, 1660 lakás) szerepel a pályázatokban. A közszállítás fejlesztése terén Árkossal közösen nyújtottak be 12 elektromos autóbusz beszerzésére egy pályázatot, illetve további húsz beszerzésére is, de utóbbiaknál nincsenek források. A közszállítás fejlesztéséhez kötődik az a pályázat, mely elektromos töltőállomások felszerelését célozza a buszok számára. Összesen 14 ilyen állomásról van szó. További 74 töltőállomásra is támogatást kért a város szintén a PNRR-n keresztül, de nem önálló pályázatban, hanem más igénylések részeként. Szintén a helyreállítási terv keretében négy támogatási szerződést is aláírtak már az egészségügyben és oktatásban dolgozók számára a Nicolae Iorga és a Jókai Mór utcában építendő szolgálati lakásokról. A négy pályázatban/szerződésben összesen 190 lakás építése szerepel. A turizmus, kultúrafejlesztés tekintetében a kommunizmus múzeumára nyert támogatást a város, amelyet a volt dohánygyárban hoznak létre. Ami az oktatást illeti, a tanintézetek korszerűsítése mellett az önkormányzat egy újabb pályázatot is előkészített, megközelítőleg négymillió euró értékben. Ebből a tanintézetek felszereltségét korszerűsítenék, bővítenék, javítanák.

Antal Árpád a felvázoltak kapcsán felhívta a figyelmet, hogy az idei év a szerződéskötések, az előkészületek időszaka lesz, a tulajdonképpeni megvalósítások a 2024 és 2026 közötti időszakban történnek. Az elöljáró szerint sok kihívással néznek szembe, hiszen az is kérdés, hogy a kivitelezőket, beszállítókat mennyire nehezen találják meg, lévén, hogy országos szinten rengeteg beruházás indul az elkövetkező időszakban.