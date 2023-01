Védelmi és szénhidrogénipari együttműködési megállapodást köt Magyarország és Ecuador, ennek fő célja az újabb biztonsági kockázatok kialakulásának megelőzése és az energiaellátás garantálása – jelentette be Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Quitóban, ahol Alfredo Borrero Vega ecuadori alelnökkel, Luis Lara Jaramillo védelmi miniszterrel és Fernando Santos Alvite energia- és bányaügyi miniszterrel is találkozott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, az ecuadori–magyar védelmi együttműködési megállapodás azt a célt szolgálja, hogy megelőzzék az újabb biztonsági fenyegetések kialakulását és elejét vegyék az újabb nagy illegális migrációs hullámok kialakulásának, mert ezek globálisan destabilizálnák a biztonságot – jelentette ki.

Szijjártó Péter ezután rátért a szénhidrogénipari együttműködési megállapodásra, és kiemelte, hogy az egész világ energiaellátási problémákkal szembesül, így forráshiánnyal, a tranzit­útvonalak korlátozott kapacitásával és a magas árakkal, amelyek össze is függenek. Magyarország energiaellátása biztonságban van, de fel kell készülni arra a vészhelyzetre, hogy ha adott esetben az ukrajnai kőolajtranzit ellehetetlenül, akkor csakis a tengeri szállítás marad, és ez esetben az egyik legnagyobb latin-amerikai kőolajforrást is számításba kell venni – figyelmeztetett.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az együttműködésnek van egy második lába is, ugyanis az ecuadori kormány úgy döntött, hogy új kőolajmezők feltárása helyett a meglévők kitermelésének hatékonyságát kívánják növelni, amihez olyan technológiákra van szükség, amelyek terén a Mol a világelsők között van. A Mol technológiai megoldásainak használatáról már meg is indultak az egyeztetések – tudatta.