A Magma várja a látogatókat és a diákokat

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum alegységeként működő kortárs művészeti kiállítótér idén április elsején ünnepli tizenharmadik születésnapját, e napra meglepetést ígérnek a Magma éltetői. Annál is inkább, mert a tizedik születésnapi rendezvényük – noha már a kerek évfordulókat sem feltétlenül érzik kiemeltnek – elmaradt; éppen akkor, 2020 tavaszán tombolt a járvány. Két nehéz, szomorú évet tudnak maguk mögött, online kiállításmegnyitókkal, sorozatos bezárással és nyitással, majd oltási igazoláshoz, tesztekhez kötött belépési lehetőséggel. Olyan helyzettel is kénytelenek voltak szembesülni, hogy oltás híján a kiállító művészt nem engedhették be a tárlatára. Eleinte szigorúan betartották a szabályokat, az idő múlásával azonban belátták, engedniük is kell. Mára már egyértelművé vált számukra, hogy néző nélkül semmi nincs – vélekedik az elmúlt évekről Kispál Attila. Folyamatosan dolgoznak a látogatók visszahódításán, de azok még mindig nincsenek annyian, mint a járvány előtti, felívelő időszakban.



Korszerű labor is rendelkezésre áll

Kispál Ágnes Evelin megjegyzi, számukra különösen fájó pont, hogy éppen 2020 márciusára, az első nagy bezárásra készült el az alagsoruk egyik helyiségében a számos technikai eszközzel felszerelt, korszerű fotó-, film- és hangtechnikával ellátott terem, a Magma-labor. Azt igazából egy év múlva tudták csak felpörgetni, 2021 szeptemberétől 2022 júliusáig működött az #animagma tehetséggondozó programjuk (benne animációs workshoppal, tanfolyammal, táborral és kiállítással), melynek során tíz érdeklődő és kíváncsi sepsiszentgyörgyi középiskolás diákot képeztek, ám e hely továbbra is nyitott gyermekek, iskolások számára, a művészek pedig műhelyként is használhatják a termet.

Idei első kiállításuk február elejéig látogatható. A Maybe 5 Proxy egy csoportos tárlat, seregszemle, mely tavaly december második felében nyílt meg. Rendezvényeikről azt is elmondják, azok egy részére tervekként tekintenek, ugyanis pályázataik elbírálásától is függnek. Megemlítik, számukra nagyon fontos pillanat a húsz évvel ezelőtti első Maybe kiállítás, majd a második is, ugyanis 2007-ben, a Képtárban fogalmazták meg, hogy szükséges a Magma – emlékeztet Kispál Attila. Azt is megjegyzi, új honlapjukon minden eddigi kiállításukról találnak információt az érdeklődők. 2020-tól belátták ugyanis, hogy mivel a virtuális látogatók 60–70 százaléka mobil eszközökről keresi a Magma anyagait, e célnak is megfelelő, korszerű, „reszponzív” weboldalt kell készíttetniük, melyet immár három nyelven, magyarul, románul és angolul is követni lehet.



Testvérvárosokkal is együttműködnek

Ebben az évben az első kiállításmegnyitójuk március 4-én várható, „nagyon izgalmas történet”, ugyanis Veszprém, mely 2023-ban Európa kulturális fővárosa, kiterjeszti egyik programját testvérvárosára, Sepsiszentgyörgyre is. A veszprémi Művészetek Házával egyidejűleg nyitják meg mindkét városban az Utolsó helyetti pillanat című kiállítást – a két tárlatmegnyitó között online kapcsolatot is teremtenek –, mindkét helyszínen öt-öt művész új munkáit láthatja majd a közönség. A Magmában a magyarországi, míg a Művészetek Házában sepsiszentgyörgyi művészek mutatkoznak be, a székelyföldiek alkotásai nyáron kerülnek majd Sepsiszentgyörgyre, a kiállítás július 7-től októberig lesz megtekinthető a Magmában.

A Szent György Napok alkalmával folytatják egy korábbi kezdeményezésüket, a kulturális hét egyik eseménye, a Working Title 3 című kiállítás 35 év alatti művészek számára nyújt bemutatkozási lehetőséget. Azt is elmondták, a Magma bekapcsolódik az idei Reflex nemzetközi színházi fesztivál eseményeibe is, várhatóan közönségtalálkozóknak is helyt adnak, mint korábban. Csatlakoznak továbbá a Székelyföld Napok részeként szervezendő VISOR Székelyföldi Fotófesztivál programjaihoz is, október közepén szeretnék megnyitni Ujj Zsuzsi egyéni kiállítását, ő a magyarországi képzőművészeti avantgárd fotográfia elismert alkotója, akit dalszerzőként és énekesként is ismernek. Az év utolsó, novemberben megnyiló kiállítása is kapcsolódik majd a Reflex fesztiválhoz, azon videóperformance-okat mutatnak majd be.

Az év folyamán bemutatják az Időjárőr projekt sepsiszentgyörgyi anyagából készülő könyvet, továbbá azt is megemlítették, hogy Sepsiszentgyörgy egy másik testvérvárosában, a budapesti Ferencvárosban tavaly decemberben megnyitották a Pop-Up Tankolás című csoportos kiállításukat (öt videómunkával és felfújható tankkal), annak egy részét szeretnék Sepsiszentgyörgyön is láthatóvá tenni. Korábbi munkatársuk, néhai Fám Erika múzeumpedagógiai munkássága nehezen pótolható, ám nem mondanak le róla, s ha nem is olyan intenzitással, mint eddig, de folytatják. A Magma pillanatnyilag három alkalmazott munkatárssal dolgozik, jó lenne, ha idővel bővíteni tudnának, miként azt is tervezik, hogy kutatói munkával is foglalkozzanak, ugyanis úgy vélik, a kiállítások mellett szakkönyvek is szükségesek ahhoz, hogy a Magma Korárs Művészeti Kiállítóteret még jobban beágyazzák a köztudatba.