Az Antal Árpád polgármester által közétett adatok szerint a tavalyi év végén 22 221 Sepsiszentgyörgyön forgalomba írt gépkocsi szerepelt a nyilvántartásban, ami 158-cal több, mint az év elején. Az elöljáró szerint ez azt mutatja, hogy lassul a korábbi években tapasztalt folyamatos, a város méretéhez képest erőteljes növekedés. Antal Árpád úgy véli, ebben szerepe volt az önkormányzat helyi roncsautóprogramjának is, amelynek keretében tavaly 473 kérelmet hagytak jóvá, a program elindítása óta pedig ezernél több járművet vontak ki a forgalomból. Antal Árpád a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt is közölte, hogy előrelépést tapasztalnak a környezetbarát járművek terén is, 2022 végén kétszer annyi elektromos meghajtású gépkocsi szerepelt a nyilvántartásban, mint egy évvel korábban, egész pontosan 67, míg 2021 végén csupán 34. A hibrid meghajtású autók esetében 50 százalékos növekedést jegyeztek, jelenleg 271 van forgalomba íratva, 2021-ben ez a szám 182 volt. A polgármester érdekességként közölte, hogy a Sepsiszentgyörgyre bejegyzett járművek között egy hajó és hat motorcsónak is szerepel.

Amint arról több rendben beszámoltunk, az Értéket adunk a roncsautódnak elnevezésű, 2021 áprilisában indított program folyamatos érdeklődésnek örvend. Tavaly szeptemberben már meghaladta a nyolcszázat a jóváhagyott igénylések száma, és valamivel több mint 750 megsemmisítési bizonylat is befutott. Elviekben ez azt jelenti, hogy ennyi parkolóhely szabadult fel a városban. (Azért csak elviekben, mert a gépjárműpark nettó bővülése továbbra is tart: évről évre nő a városban bejegyzett gépkocsik száma). A program költségvetését novemberben ki kellett egészíteni a további igénylések fedezésére, az önkormányzat további 150 ezer lejt hagyott jóvá akkor erre a célra.

Mint ismert, a program lényege, hogy azok a megyeszékhelyi lakók, akik bizonyos feltételek mellett hajlandóak megválni tíz évnél idősebb gépkocsijuktól, 3000 lejt kapnak az önkormányzattól. Az induláskor megfogalmazott cél az volt, hogy azoknak a természetes és jogi személyeknek nyújtsanak segítséget, akik megszabadulnának régi autójuktól. Az önkormányzat érvelése szerint a régi gépkocsik felvásárlásával nemcsak közterületek és parkolóhelyek szabadulnak fel a város területén, de cél az is, hogy csökkenjen az autók száma és fiatalodjon az autópark Sepsiszentgyörgyön. A program kezdete óta a leadott roncs­autók után kifizetett összeg lassan megközelíti a hárommillió lejt. A nagy érdeklődésre való tekintettel tavaly a program egyes feltételein is változtattak, hogy szélesebb legyen a lehetséges kedvezményezettek köre.

Mint ismert, a program keretében a legkevesebb öt éve Sepsiszentgyörgyön forgalomba írt, 2–7 személyes autókért, amelyek az utóbbi három évben a kérelmező nevén szerepeltek, 3000 lejt fizet az önkormányzat. A tulajdonosoknak a következő feltételeknek kell eleget tenniük: állandó sepsiszentgyörgyi lakcímmel vagy székhellyel rendelkeznek, nincs tartozásuk a helyi költségvetés felé, valamint saját felelősségre nyilatkoznak arról, hogy nem kérték, illetve nem fogják kérni a gépkocsinak az országos roncs­autóprogramba való bevételét. Ugyanakkor vállalniuk kell, hogy a következő három évben nem vásárolnak öt évnél idősebb személygépjárművet, ellenkező esetben visszafizetik az önkormányzati támogatást.