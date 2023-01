Minden gyermeknek jár egy kis stílus /X/

Ebben a cikkben olyan darabokat mutatunk be, amiben egy kisebb gyerkőc is jól érzi magát, és még stílusos is lesz.

A méret a lényeg, meg persze a kényelem

Nemcsak magunknak, hanem bizony a legkisebbeknek is hatalmas kihívást jelent olyan lépőt találni, amely jól mutat a lábukon és még kényelmes is. A Borgo.hu vidám gyerekcipőire azonban senkinek sem lehet panasza, hiszen itt megtalálható minden, amire a kicsik vágynak. Fontos azonban, hogy néhány alapszabályt mindenképpen tartsunk be, hiszen csak így fejlődhet egészségesen a lábuk.

Van néhány tévhit, ami alapján nem túlzunk, ha azt mondjuk, ez a tökéletes választás. A kislányok és a kisfiúk számára is más a trendi, így ennek megfelelően érdemes dönteni. Ennek ellenére a mostani pár tippünkkel gyorsabban találni stílusos modelleket, amelyek a kényes tappancsokon is jól mutatnak.

Milyen egy jó surranó?

Gyakran lepődünk meg azon, hogy a lurkók milyen gyorsan nőnek, szinte követni sem lehet a ruhájuk és a cipőjük méretét. Éppen ezért mindig érdemes olyat venni, ami valamivel nagyobb, főleg a zárt változatokból. Így egy zokni segítségével könnyebben kiküszöbölhető a méretbeli különbség.

Alapvetően azt lehet mondani, hogy egy gyerkőc lába 3 éves korig 3 havonta ugrik 0,5-1 méretet. Amikor már ennél idősebbek, akkor akár 6 hónapig is húzhatjuk a vásárlást, csak ennyi idő után lesz szükség új csukára. Mindig ügyeljünk arra, hogy a belső talphossznál maximum 0,8 mm-rel hosszabbat vegyünk meg, hiszen így még egy egész napos rohangálás során is kényelmesen érzi majd magát.

Mancs őrjáratos gyerekcipő: a kicsik kedvence

A gyerekek jelenlegi nagy favoritja a Mancs őrjárat, amit a Borgo.hu is tud, így a kínálatában megtalálhatóak a mesefigurával díszített lépők. A Disney figurás modellek jól bírják a strapát, ami azért is fontos, mert a gyerekek általában egész nap mozgásban vannak, így nem árt, ha nemcsak ők vigyáznak a testi épségükre, hanem a lábbeli is. Vásárlás esetén tehát érdemes külön figyelni arra, hogy mind a lányok, mind a fiúk számára megvett cipő talpa hajlékony és könnyű legyen. Nem árt továbbá, ha csúszásgátló is, így garantáltan nem érheti nagyobb baleset. A Mancs őrjáratos típusokkal elérhetjük tehát, hogy az ovi vagy a suli tornatermében se érje meglepetés őket. Nyugodtan fogócskázhatnak, esetleg bújócskázhatnak, semmi sem lesz akadály a számukra.

Egy mutatós lépő tehát mindig trendi marad, amiben a lurkók egész kicsi kortól felfedezhetik a világot. A gyerekcipők esetén azonban különleges figyelmet kell szentelni a kényelemnek, a méretnek és a biztonságnak, hogy akár egy egész napos viselet se okozzon problémát.