Színház

M STUDIO. Morix 508 címmel mutatja be az év első új produkcióját az M Studio január 24-én, kedden 19 órakor a Háromszék Tánc­stúdióban. Az előadás Simona Deaconescu koreográfus vezetésével készült. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon. A következő előadást január 30-án láthatja a közönség.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A Cimborák Bábszínház ma 11 órától a bábstúdióban A fehér macskahercegnő című bábjátékot játssza (r. Nagy Lázár József). Az előadást 3 év fölötti nézőiknek ajánlják. Jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Zene

KÖNNYŰZENE. A sepsiszentgyörgyi Parallel Lives (Párhuzamos Életek) együttes koncertjével indul az idei év könnyűzenei eseménysorozata Sepsiszentgyörgyön január 25-én, szerdán 19 órakor a Háromszék Tánc­stúdióban. A zenekar tagjai: Anca Pârlea (ének), Lőrincz Imre (gitár), Sárosi Péter (billentyűk), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Kerezsi Kati (ütőhangszerek), Pál Gábor (dobok). A koncertre jegyek 30 lejért kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon. Kedvezményes árú jegyek 15 lejért csak a városi szervezőirodában vált­hatók.

SZIMPLA. Erdélyi turnéja keretében február 3-án, pénteken 21 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai: Dénes Magor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Múmiák (románul beszélő), 16.45-től Hamupipőke három kívánsága (magyarul beszélő), 18.15-től Magasságok és mélységek (a Magyar Filmnapok keretében), 18.30-tól A létezés eufóriája (a Magyar Filmnapok keretében), 20.15-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 20.30-tól A játszma (a Magyar Filmnapok keretében).

Hitvilág

KÖRZETI CSERKÉSZGYŰLÉS. Gelencén tartja körzeti gyűlését a Romániai Magyar Cserkészszövetség háromszéki körzete január 24-én, kedden 9.30-tól a polgármesteri hivatal tanácstermében. Várják a csapatvezetőket és helyetteseiket.

Maszkkészítő verseny

A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola partnerségben a Tanulók Házával farsangimaszk-készítő versenyt hirdet háromszéki diákok számára. A felhívás célja a farsangi hagyományok és szokások felelevenítése, a gyermeki képzelőerő, kreativitás és kézügyesség fejlesztése. Az álarcok bármilyen anyagból és technikával készülhetnek. A versenyre speciális nevelési igényű gyerekek munkáit is várják, ők maszk helyett a farsangi hagyományokat, szokásokat megjelenítő rajzzal is nevezhetnek. A pályamunkákat február 3-áig várják a következő címre: Sepsiszentgyörgy, Tulipán utca 7. szám (Bajcsi Erika és Pál Rozália részére). A pályamunkák hátára kérik feltüntetni a tanuló nevét, osztályát, iskoláját, a helységet, valamint a felkészítő pedagógus nevét. Egy pedagógus maximum három diák munkájával nevezhet be, amelyet egy bejelentkezési lapon tüntet fel. A beküldött pályamunkákból kiállítást szerveznek az iskola tornatermében. A farsangi bállal összekötött díjátadót február 17-én tartják. További részletek elérhetők a tanfel­ügyelőség honlapján.

Fotópályázat

Nyolcadik alkalommal hirdeti meg Sapixel elnevezésű nemzetközi fotópályázatát a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat és a Sapientia EMTE kolozsvári kara. Az idei verseny témái: látomások (night visions) és rossznak lenni (be bad). A kiírásra tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet be pályamunkát, ezeket kizárólag elektronikus formában várják a pályázat oldalán. Határidő: február 1. Jelentkezés és további információk a sapixel.net oldalon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt január 25-én, szerdán 8 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás Kézdivásárhelyen az 1918. december 1. úti 40-es tömbházban.

A MULTITRANS RT. értesíti az utazókat, hogy január

24-én, kedden a megyeközpont területén hétvégi menetrend szerint, azaz fél­óránként közlekednek az autóbuszok.

TORTOMA ÖNKÉPZŐKÖR. Baróton a művelődési Ház Bodosi Dániel termében január 24-én, kedden 19 órától 30 éves a SYNCRON címmel visszaemlékező beszélgetésre kerül sor Nagy-Kopecz­ky Annamária és Bódi László táncoktatókkal, illetve a Syncron táncegyüttes egykori és jelenlegi tagjaival. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

TOBORZÓ. Kórustagokat toboroz a Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. A nagy múltú kórusok taglétszámnövelés és fiatalítás céljából minden énekelni szerető jelentkezését várják Sepsiszentgyörgyről és a környező településekről.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Január 24-én, kedden 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom a szolgálatos (telefon: 0267 317 318); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán ma 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban január 30-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők és gyermekek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyermeket, akinek születése előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskáro­sodás alakult ki. Továbbá olyan gyermekeket is várnak, akiknek koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, a kiválasztott betegek január 30. és február 17. között egy háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, telefon: 0724 266 020.