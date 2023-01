A csoport- és a playoff-kört is hibátlan mérleggel teljesítő Sepsi-SIC csapata ma 21 órától Lyonban vendégeskedik, ahol a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntő odavágóján a helyi LDLC ASVEL Féminin együttesével néz farkasszemet. A végső sikerre is esélyes franciákat tartják a párharc favoritjának, ám a sorozat legjobb lepattanózó csapataként a zöld-fehéreknek is van beleszólásuk abba, hogy ki is lesz a győztes.