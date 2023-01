Az önkormányzat képviselői múlt héten ismertették az országos program keretében benyújtott pályázatokat, ezek között szerepelnek az energiahatékonyság növelésére vonatkozóak is.

A lakóépületekre letett 26 pályázat a város különböző részein található tömbházakat érinti, összesen 81 lépcsőházat, azaz 1660 lakást. A részleteket ismertető Tóth-Birtan Csaba alpolgármester összehasonlításként elmondta, hogy az elmúlt mintegy tizenöt évben összesen 301 lakásra (46 lépcsőház) sikerült finanszírozást szerezni. Ebből 2013-ig a kormányprogramon keresztül 125 lakrészt (35 lépcsőház) hőszigeteltek, 11 lépcsőház 176 lakrésze esetében még zajlanak a munkálatok.

A PNRR-hez benyújtott pályázatok a Váradi József, Gróf Mikó Imre, Romulus Cioflec, Gödri Ferenc és Kossuth Lajos utcai, valamint a Tanulók sétányon lévő tömbházak hőszigetelését célozzák. Összesen kilenc tömbházról van szó, a finanszírozási szerződések egy részét már alá is írták a fejlesztési minisztériummal.

Az alpolgármester szerint a tömbházak kiválasztásánál több szempont szerint jártak el. Az egyik a városrendezési, ezért esett a választás a városközpontban és a főutak mellett lévő tömbházakra. A másik a szociális szempont volt, így kerültek be a Csíki negyedi és a Váradi József utcában található épületek. Antal Árpád polgármester ennek kapcsán kifejtette, hogy az energiahatékonyság mellett a beruházásokkal további két célt követnek: egyrészt, hogy a lakások értéke növekedjen, másrészt a városkép is javuljon.

Tíz pályázat a tanintézeteknél

A tömbházakon kívül az önkormányzat több megyeszékhelyi óvoda és iskola energiahatékonysága növelése érdekében is pályázott. Erre tíz támogatási igénylést nyújtottak be.

Amint Buja Gergely, a városháza pályázati és projektrészlegének vezetője elmondta, a támogatás révén megvalósuló beruházások nyomán az érintett tanintézetekben várhatóan felére csökkenhetnek a fűtésszámlák, illetve a gyerekek és a pedagógusok is számottevően kellemesebb környezetben tanulhatnak, oktathatnak.

Összesen hat iskola épületei szerepelnek a pályázatokban, ezek a Berde Áron Szakközépiskola, a Váradi József Általános Iskola (mindkét épülete), a Székely Mikó Kollégium bentlakása, az Ady Endre Általános Iskola főépülete, a Mikes Kelemen Líceum (mindkét épület és a bentlakás), valamint a Nicolae Colan Általános Iskola. Az iskolák mellett a Hófehérke Óvoda, a Napsugár Óvodához tartozó bölcsőde épülete is megújul.

Buja Gergely szerint a legtöbb épület több mint fél évszázados, és átadásuk óta ilyen jellegű, átfogó beruházáson még nem estek át. A beavatkozás nem szorítkozik csak a hőszigetelésre és a nyílászárók és tetőfödém cseréjére, a homlokzatot is rendbe teszik, emellett a fűtésrendszereket is korszerűsítik. Továbbá felújítják a belső tereket és a mosdókat, újrafestik a termeket. Minden épületre napelemrendszer kerül, illetve a tűzvédelmi hiányosságokat is pótolják, és akadálymentesítik az épületeket. Ahol szükséges, ugyanakkor tereprendezést is végeznek.

Amint arról már beszámoltunk, a fenti beruházások, a többi PNRR-ből finanszírozotthoz hasonlóan, tervek szerint a 2024–2026-os időszakban valósulhatnak meg.