A számos erdélyi alkotó közreműködésével készült film január 28-án, szombaton 17 órától tekinthető meg a Művész mozi Chaplin és Fellini Termében. A vetítés után, 18.15-től szakmai beszélgetésre került sor Molnár-Bánffy Kata, a film producere, valamint Szebeni Zsuzsanna, a film egyik rendezője részvételével, moderátor: Lázár-Prezsmer Endre. A vetítésre a belépés ingyenes, de mivel a helyek száma korlátozott, előzetes regisztráció szükséges a tordaisaci@gmail.com e-mail-címen vagy a 0737 151 102-es telefonszámon.

Petőfi-ünnepség Szentivánlaborfalván

Petőfi él! címmel szervez ünnepi rendezvényt a Székely István Dalkör január 28-án, szombaton a 200 éve született Petőfi Sándor tiszteletére. A közösségi házban este nyolckor kezdődik a műsor, amelyben a házigazda férfikórus mellett a helybeli iskolások és tanítónők, valamint a Feketeügy zenekar is színpadra áll. Utána kosaras bált tartanak, amelyen a Csomi Band zenél; a bálra előre be kell jelentkezni N. K. Öcsinél.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és vasárnap 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadását játssza. Írta és rendezte: Radu Afrim, korhatár: 14+. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Bukfeszt. Gyerekekhez és felnőttekhez is szólt a Bukarestben első alkalommal megrendezett Bukfeszt színházi fesztivál, amelynek az Odeon Színház adott otthont. A seregszemlén a csíkszeredaiak, a székelyudvarhelyiek, a temesváriak, a nagyváradiak és a szatmáriak szerepeltek. Ma a székelyudvarhelyiek Száll a kakukk fészkére című előadása látható. Klip – a VAN filmzenekar Szél

című dala.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus plébánián ma 17–18.30 óráig cserkészetre (kis és nagy korosztály), szombaton 10–12 óráig hittanórára várják a gyermekeket ovisoktól VI. osztályosokig.

VÁRTEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi református vár­templom Bölcső és Vár Termében péntekenként 9.30-tól mondókás, mesélős, játékos foglalkozásokat tartanak. Szeretettel várnak minden kisbabás, kisgyermekes anyukát, aki feltöltődésre, kikapcsolódásra, élménymegosztásra vágyik. A foglalkozás 8–18 hónapos babáknak szól. Kérik, vigyenek váltócipőt vagy vastag zoknit. A mondókázást Vinkler Melinda tartja. Érdeklődni, bejelentkezni a 0740 774 065-ös telefonszámon lehet Bucsi Júliánál.

SEGÍTŐ CSOPORTOK. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség melléképületében szombaton 10.3–12 óráig az Elengedéseink, 12.30–14.30 óráig az Anyán innen, anyán túl csoportokba várja az érdeklődőket Kurta Fruzsina pszichológus.

Az 1990/118-as törvényről Baróton

A Volt Politikai Foglyok Szervezete értesíti erdővidéki tagságát, valamint az 1990/118-as törvény alapján jogosultakat, hogy február 2-án, csütörtökön Baróton 10–13 óráig a kultúrház kistermében várják az érdekelteket. A tagsági könyv kiállításához szükséges fénymásolatok: személyi igazolvány, nyugdíjpénztári határozat, a szociális ügynökség határozata és fénykép. Érdeklődni a 0738 753 445-ös telefonon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 15.45-től Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (románul beszélő), 17.30-tól Babylon (román feliratos), 19 órától Mi köze ennek a szerelemhez? (magyarul beszélő), 20.45-től Szent pók (román feliratos), 21 órától A gép (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő), 11.15-től A lenyűgöző Maurice (románul beszélő), 15.30-tól Csipkerózsika (magyarul beszélő), 17 órától A maga természete szerint és szabadon (magyar dokumentumfilm), 20 órától Babylon (magyarul beszélő), 20.15-től A Fabelman család (román feliratos).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdi­vásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

HELYESBÍTÉS. Csütörtöki lapszámunkban a Népszerű az erdei iskola című írásunkban tévesen jelent meg Neagui Csongor neve, aki az önkormányzat által támogatott Rókavár látogatóit kíséri túrákra. (dvk)

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdiszentléleken. • A bekötővezeték cseréje miatt február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig elzárják az ivóvizet Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út következő tömbházaiban: 38. szám, 19-es tömbház, E lépcsőház; 36. szám, 20-as tömbház, A lépcsőház; 34. szám, 20-as tömbház, B lépcsőház; 32. szám, 20-as tömbház, C lépcsőház; 30. szám,

20-as tömbház, D lépcsőház; 28. szám, 20-as tömbház, E lépcsőház; 26. szám, 20-as tömbház, F lépcsőház; 24. szám, 20-as tömbház, G lépcsőház; 22. szám, 20-as tömbház, H lépcsőház; 20. szám, 21-es tömbház, A lépcsőház; 18. szám, 21-es tömbház, B lépcsőház; 16. szám, 21-es tömbház, C lépcsőház; 14. szám, 21-es tömbház, D lépcsőház; 12. szám, 21-es tömbház, E lépcsőház; 10. szám, 21-es tömbház, F lépcsőház; 8. szám, 22-es tömbház, A lépcsőház; 6. szám, 22-es tömbház, B lépcsőház; 4. szám, 22-es tömbház, C lépcsőház; 2. szám, 22-es tömbház, D lépcsőház. • Február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Panaszokat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.