A világjárvány után elég nehezen tért magához a könyvtárlátogatók közössége, az egészségügyi korlátozások megszűnte után az időközben kialakult belső korlátokat is le kellett győzniük, de ez is megtörtént, tavaly immár a járvány előtti szinten működhetett a könyvtár, mind alapvető funkcióját ellátó intézményként, mind rendezvények lebonyolítójaként – mondta Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója. Gyarapodott a beiratkozott olvasók száma, tavaly mintegy 150 fővel 8300-ra növekedve, s a tavaly lebonyolított közel 74 ezer könyvtárhasználati művelet azt jelzi, igény és szükség van a könyvtárra. A járvány ideje alatt „takaréklángon” működő gyerek- és ifjúsági programjaikat tavaly felpörgették, illetve újakat is kitaláltak, mert hiszen a könyvtár munkatársait nemcsak a könyv és az olvasási kultúra iránti lelkesedés, hanem a kreativitás is jellemzi: ilyen volt a Hol folt, hol nem folt című ikerfoglalkozás, mely az olvasást a varrással párosította, vagy az Aranyfonál nevű családi olvasójáték. Mindig valami újat kell kitalálni, de úgy, hogy megmaradjunk a kaptafánál, minden programunk, foglalkozásunk kapcsolatban legyen a könyvvel, az olvasási kultúrával, vallja Szonda Szabolcs. Ilyen abszolút újdonság volt a tavalyi évben a könyvtár talán legnagyobb vállalkozása, a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál, melynek – többek között – hozadéka az is, hogy azóta nagyobb figyelem irányul a könyvtárra, sok, a könyvvásáron megforduló ember érdeklődik a könyvtár és rendezvényei iránt.

Ami az intézmény gazdasági helyzetét illeti, nehéz évet tudnak maguk mögött, a tavalyi drágulások miatt a költségvetési egyensúlyt nehéz volt fenntartani, de a pluszkiadások ellenére könybeszerzésre is jutott, rendezvényeket sem kellett lemondaniuk, s ha kis lépésekben ugyan, de az intézménynek otthont adó műemlék épületre is gondot tudtak fordítani.

A világjárvány elmúltával a virtuális térből visszább költözött az élet a könyvtár falai közé, mert mégiscsak az az igazi, amikor a közönséggel emberközelibb a kapcsolat, de az akkor kitalált megoldásokból próbálnak egy s mást hasznosítani: a kertkönyvtárra például nagy az igény, ha lenne rá módjuk, egész nyáron át működtethetnék.

Közintézményi funkciójának ellátásán túl a könyvtár sok rendezvényt szervez, ezek anyagi hátterének megteremtésére hozták létre a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesületet, mely pályázatok révén segíti az intézmény tevékenységét, így például két év kihagyás után a csernátoni olvasó- és kézműves tábort idén újra megszervezhetik.

Ami az idei esztendőt illeti, a bejáratott programok folytatása mellett a Bod Péter Megyei Könyvtár továbbra is részt vesz a város nagy kulturális rendezvényein, de olyanokon is, ahol kevésbé „elvárható” jelenlétük: a Tabakó fesztiválon vagy a népzene- és néptánctalálkozón, amelyeken már tavaly is jelen voltak, standjaik külön színfoltot jelentettek ezeken. Idei rendezvényeik egy része a Petőfi-emlékévhez kapcsolódik, az idei SepsiBook is „Petőfi-hangsúlyos” lesz, és a könyvvásár előtt várhatóan a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorbusza is eljön Sepsiszentgyörgyre. De készülnek már a jövő évre is, hiszen 2024-ben lesz ötven éve, hogy a közkönyvtár jelenlegi formájában megalakult, ennek méltó megünneplését már tervezik – összegezett Szonda Szabolcs.