* Február 3-án 19 órától ugyanott A lecke című előadást játsszák. Koreográfia: Arcadie Rusu. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: február 2-án, csütörtökön és 4-én, szombaton 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén – rendező: Pálffy Tibor, korhatár: 14+. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

Kovászna. A marosvásárhelyi Spectrum Színház Petőfi Sándor–Arany János: Bolond Istók című előadásával vendégszerepel február 3-án, pénteken 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban. Jegyár: 20 lej és 10 lej (diákok, nyugdíjasok). Jegyvásárlás munkanapokon 8–15 óra között a művelődési ház jegypénztárában. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon.

Bábszínház

VENDÉGELŐADÁS KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban február 2-án, csütörtökön 10 és 12 órától Tamás Gyopár Csihán királyúrfi című, székely népmese nyomán készült bábjátékát tekinthetik meg óvodás és kisiskolás gyermekek. A gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház előadására a jegy ára 10 lej. Szervezett csoportok jelentkezhetnek hétköznap 8–15 óra között a Városi Művelődési Ház jegypénztárában, illetve a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonszámon.

Zene

KONCERT A SZIMPLÁBAN. Erdélyi turnéján február 3-án 21 órától Sepsiszentgyörgyön a Szimplában koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai: Dénes Magor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet folytatja évi nyolc­alkalmas zenei képzését, az Üveghang Akadémia II. előadásaira február 7. és december 14. között kerül sor. Az előadás-sorozat a Liszt Intézet zeneelméleti, történeti és gyakorlati képzése, célja zenében jártas, művelt, tudatos, értő és érző zenekedvelő közönséget nevelni, ugyanakkor ismertetni a zene tanulásának, hallgatásának folyamatát. Az idén a nép- és világzene lesz a központi téma. Megismerhetők saját zenei gyökereink, ezek motívumvilága és hangzása, valamint a szomszédos és a világ más részein élő kultúrák hanganyaga. Az első előadás február 7-én, kedden 18 órától lesz Sepsiszentgyörgyön Árkosi Kulturális Központban. Meghívott előadó: Zsoldos Dávid. Előadásának témája a nép- és világzene, a népzene-műzene kölcsönhatásai a zenetörténetben, illetve a világzene mint fiatal műfaj sajátosságai. Az elméleti előadást követően ízelítőül koncertet ad a sepsiszentgyörgyi Improvíziók 2.2. együttes.

Könyvbemutató

Február 3-án, pénteken 18 órától Balázs Imre József kolozsvári költő legutóbbi, Éjszakák a zenben című verskötetét mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa György Evelin irodalmár.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az RTT-n ma 8 és kedden 22 órától, az Erdély TV-ben kedden 9.30 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: a magyar kultúra napjára. KapcsolaTTartó: Mátis Tünde. SZÍNÉSZkép: Barti Lehel András. Vidám percek: Kozma

Attila. Zene.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán: kedden 16.15-től Pinokkió (románul beszélő), 16.30-tól Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő), 18 órától Fortune hadművelet: A nagy átverés (román feliratos), 18.30-tól Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20 órától Babylon (román feliratos), 21 órától A gép (magyarul beszélő); szerdán: 15.45-től Avatar 2. – A víz útja román feliratos és 17.30-tól magyarul beszélő, 16.15-től Krokodili (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18.15-től A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 19.15-től Zanox – Kockázatok és mellékhatások (magyar krimi), 20.30-tól Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő), 21 órától Szent pók (román feliratos); csütörtökön: 16 órától Pinokkió (magyarul beszélő), 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18.15-től Mi köze ennek a szerelemhez? román feliratos és 21 órától magyarul beszélő, 20.30-tól A gép (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

A baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében január 31-én, kedden 19 órától A kecskefák földjén – marokkói úti élmények címmel Andorkó Rozália ny. román szakos tanárnő (Vargyas) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

12 NAPOS TERÁPIÁS PROGRAM MAGYARÓZDON. A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között megszervezi az idei év első 12 napos terápiás programját, amelyet szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak ajánlanak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: január 30. Jelentkezni, valamint további részletek felől érdeklődni az Alapítvány Facebook-oldalán megadott elérhetőségek valamelyikén lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 18 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17 órától szentmise Temesvárról az erzsébetvárosi templomból, 17.50-től A hét plébániája, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a bekötővezeték cseréje miatt február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig elzárják az ivóvizet Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út következő tömbházaiban: 38. szám, 19-es tömbház, E lépcsőház; 36. sz., 20-as th., A lh.; 34. sz., 20-as th., B lh.; 32. sz., 20-as th., C lh.; 30. sz., 20-as th., D lh.; 28. sz., 20-as th., E lh.; 26. sz., 20-as th., F lh.; 24. sz., 20-as th., G lh.; 22. sz., 20-as th., H lh.; 20. sz., 21-es th., A lh.; 18. sz., 21-es th., B lh.; 16. sz., 21-es th., C lh.; 14. sz., 21-es th., D lh.; 12. sz., 21-es th., E lh.; 10. sz., 21-es th., F lh.; 8. sz., 22-es th., A lh.; 6. sz., 22-es th., B lh.; 4. sz., 22-es th., C lh.; 2. sz., 22-es th., D lh. * Február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Panaszokat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.