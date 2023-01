Szombaton a házigazdák már 79 másodperc elteltével vezetést szereztek, Róth Zoltán továbbított a hálóba, majd ezt követően a narancs-kék mezesek az első harmadban még hétszer voltak eredményesek (8–0). A folytatásban sem változott sokat a játék képe, aztán 11 gólos hátrányban a vendégek megtörték a gólcsendet, a 38. percben a kézdivásárhelyi Fetés Róbert belőtte a fővárosi együttes első, és mint később kiderült egyben utolsó találatát. A hazai gárda a harmadik felvonásban sem kegyelmezett ellenfelének, az 54. percig ti­zennyolcszor zörgette meg hálót, viszont ezt követően már egyik alakulat sem jegyzett újabb gólt. A találkozó legeredményesebb játékosa Róth Zoltán volt, aki hatszor köszönt be, Gecse Olivér pedig négy találattal vette ki részét a győzelemből.

Az Ágyúsok vasárnap is érvényesítették a papírformát, hozták a kötelező győzelmet a Sportul ellen, ezúttal a háromszéki együttes az 5. percben került előnybe Szergej Pajor révén. Pelle Torstensson legénysége ezt követően sem kímélte riválisát, a narancs-kék mezesek sorra ütötték a gólokat, a 14. percben 41 másodperc alatt négyszer köszöntek be. Az előző naphoz viszonyítva, ezen a mérkőzésen a bukaresti alakulat is hamarabb betalált, a 20. percben Sándor Zoltán volt eredményes (9–1). A második játékrész vendég találattal indult, amire a házigazdák hétszer válaszoltak, így az utolsó harmad előtt 16–2 volt az állás. A harmadik felvonásban a háromszéki csapat még ötször zörgette meg a hálót, a végeredményt Szergej Pajor állította be, aki a meccsen hat találatot jegyzett.

Eredmények: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 18–1 (gólszerzők: Róth Zoltán 2., 9., 12., 22., 35., 54., Gecse Olivér 3., 17., 40., 51., Vitalij Karamnov 8., 16., 50., Karda Előd 17., Alekszandr Bolsakov 35., Szergej Pajor 43., 54., Antal Előd 47., illetve Fetés Róbert 38.), Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 21–2 (gólszerzők: Szergej Pajor 5., 14., 29., 32., 56., 59., Horváth Pál 11., Róth Zoltán 12., László Hunor 14., 17., Alekszandr Bolsakov 14., 29., Gecse Olivér 14., 26., 45., Vitalij Karamnov 17., 34., Márton Koppány 36., Danalizi Gergő 40., Bíró Ottó 52., Antal Előd 54., illetve Sándor Zoltán 20., 26.). (miska)