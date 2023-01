Megsértődött Kijev Orbán Viktor nyilatkozata miatt

Az ukrán külügyminisztériumi szóvivő arra reagált, amit Orbán Viktor akkor mondott, amikor zárt körben vendégül látott néhány külföldi újságírót, akik a Mathias Corvinus Collegium zárt körű konferenciájára érkeztek. A kormányfő külföldi újságírók előtt arról beszélt, hogy szerinte Oroszország célja most az, hogy egy „kormányozhatatlan ronccsá” változtassa Ukrajnát, és ez sikerült is. „Most olyan, mint Afganisztán. Senki földje” – mondta a miniszterelnök Ukrajnáról a The American Conservative újságírója szerint. A kormányfő hozzáfűzte azt is, hogy szerinte az idő Oroszország oldalán áll, és ők bármikor tudnak újabb embereket behívni a hadseregbe, miközben az ukránoknál fogy az emberanyag – és senki sem tudja, mi lesz, ha teljesen kimerülnek.

Oleg Nyikolenko szerint a magyar miniszterelnök becsmérlő kijelentései Ukrajnáról teljes mértékben elfogadhatatlanok, és úgy véli, hogy Magyarország szándékosan rombolja a magyar–ukrán kapcsolatokat. Ezzel lényegében a két szomszédos ország közötti további párbeszéd lehetőségével játszadozik – tette hozzá a külügyi szóvivő. Bejegyzését azzal zárta, hogy ezért bekéretik a külügyminisztériumba a kijevi magyar nagykövetet, Íjgyártó Istvánt egy őszinte beszélgetésre. Valamint hozzátette, hogy fenntartják annak a lehetőségét is, hogy a miniszterelnök kijelentésére másféle válaszlépést tegyenek. (Index.hu)