Kézdivásárhely polgármestere: Igazságtalan a büntetés

Január 27-i lapszámunkban számoltunk be arról, hogy elutasította a legfelsőbb bíróság Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának fellebbezését a 2000 lejes bírság ellen, amelyet azért szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az önkormányzatra, mert egy nyilvános eseményt kizárólag magyar nyelven hirdettek meg a közösségi médiában. A Bokor Tibort, illetve az önkormányzatot a Dan Tanasă-féle Méltóságért Európában Polgári Egyesület jelentette fel a CNCD-nél, a blogger szerint a kézdivásárhelyi városvezetés „etnikai alapú diszkriminációban részesítette” a magyar nyelvet nem ismerő román állampolgárokat azzal, hogy a Facebook-oldalán csak magyarul hirdette meg a hagyományos termékek vásárát.

Bokor Tibor lapunknak jelezte: nincs igaza sem Tanasănek, sem a CNCD-nek, képernyőmentései vannak arról, hogy az értesítést román nyelven is megfogalmazták. „Nem a 2000 lejes bírság a bántó, hanem az igazságtalan »igazságszolgáltatás«. Érthetetlen számomra a Legfelsőbb Bíróság döntése, hiszen semmiféle diszkriminációt nem követtünk el. A polgármesteri hivatal honlapján 2019. február 5-én megjelent hír, miszerint a februári hagyományos termékvásár elmarad, bizonyíthatóan ott szerepelt román nyelven is. Ennek ellenére, most mást nem tehetek, mint a 2000 lejes bírságot kifizetem. Történik mindez olyan körülmények közepette, amikor az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot egy magyar ember vezeti. Akkor mit várhatunk másoktól?” – tette fel a kérdést, hozzáfűzve: érthetetlen számára, hogy a bemutatott bizonyítékokat nem vették figyelembe, inkább a nyakába sózták a büntetést. Az elöljáró egyébként meg is osztotta az önkormányzat internetes oldalára és a Facebookra akkoriban feltöltött értesítésről a képernyőmentéseket.

A CNCD-t Asztalos Csaba vezeti, akit 2020 júliusában erősítettek meg újabb öt évre funkciójában. A parlament akkor Claudia-Sorina Popát, Adrian Diaconut, Horia Gramát, Asztalos Csabát, Jura Cristiant, Cătălina Olteanut és Maria Moţát nevezte ki a CNCD igazgatótanácsának tagjaivá.