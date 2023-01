Vasárnap délután Sepsiszentgyörgyön azonban olyasmi történt, amit túlzás nélkül nevezhetünk korszakalkotó győzelemnek – még akkor is, ha hivatalosan egyelőre nem született döntés a Sepsi OSK–FC U Craiova mérkőzés végeredményéről. Andrei Chivulete játékvezető ugyanis a vendég ultrák magyarellenes, idegengyűlölő megnyilvánulásai miatt előbb megszakította, majd lefújta a SuperLiga 23. fordulójában Sepsiszentgyörgyön megrendezett találkozót. Bár a mérkőzés kimeneteléről a Román Labdarúgó-szövetség illetékes bizottságában születik majd döntés – minden józan érvelés szerint a háromszéki csapatot illeti a három pont –, a győztesek már megvannak.

Andrei Chivulete bátor, már-már hősiesnek nevezhető magatartásról tett tanúbizonyságot azzal, hogy véget vetett a mérkőzésnek: jóllehet a szabályzat teljesen világosan és részletesen rendelkezik a hasonló esetekben alkalmazott eljárásról, román játékvezető eddig még nem merészelte alkalmazni, betartani és betartatni a vonatkozó előírásokat. Chivulete döntése így a szabályok, a rend győzelme az állandó mismásolás, elhallgatás balkáni gyakorlata fölött. Csak reménykedhetünk abban, hogy miután megtört a jég, a példán felbuzdulva a többi román játékvezető is hasonló határozottsággal jár majd el, valahányszor az emberi méltóságot és jóérzést sértő, diszkriminatív megnyilvánulások uralkodnak el a lelátókon. Ugyanakkor a játékvezetői döntés a normalitás győzelme is: végső soron mégiscsak az lenne a természetes, hogy a nyilvánvalóan szélsőséges, kirekesztő megnyilvánulásoknak a hatóságok véget vessenek, a focikedvelők sportszerű, csendes többsége egyszer és mindenkorra elhallgattassa a folyton a balhét kereső söpredéket. Mert egészen biztos az, hogy a FC U Craiova szurkolóinak túlnyomó többsége sem ért egyet azzal, amit vasárnap elművelt a magát szurkolótábornak nevező banda, mint ahogyan az is teljesen világos, hogy a craiovaiak elsöprő többsége nem gyűlöli a magyarokat és nem érzi a magáénak az itt elhangzó gyalázkodásokat – hogy mennyire így van ez, az jól látszik abból is, hogy a másik craiovai csapat, az Universitatea szurkolói a legkevésbé sem voltak ellenségesek a Sepsi OSK rajongóival. Andrei Chivulete döntése végső soron jó fényt vet a román focivilágra is: a labdarúgó-szövetség ugyanis azt mutathatja fel a nagyvilág felé, hogy lám, Romániában nem marad következmények nélkül a szélsőséges, kirekesztő magatartás.

A vasárnap délután legnagyobb győztesei azonban mégiscsak mi vagyunk: a Sepsi OSK szurkolói, sepsiszentgyörgyi és székelyföldi focikedvelők, magyarok és románok. Akik türelmét éveken át tartó gyalázkodás tette próbára, akiknek teherbíró képességét a romániai stadionok többségében felcsendülő magyarellenes megnyilvánulások edzették, akiknek sosem szabadott válaszolni, akiknek mindig vigyáznunk kellett, hogy ne dőljünk be a provokációnak, mi, akik oly sokszor érezhettük azt, hogy sosem lesz már itt rend, a gyűlölködőknek mindent szabad. Andrei Chivulete mérkőzésnek véget vető hármas sípszava számunkra azt jelzi: sikerült kivívnunk a román futballvilág és a társadalom tiszteletét, talán mégiscsak van remény, talán nekik, a szabályokra fittyet hányóknak sem szabad éppen mindent, talán nem marad büntetlenül a gyűlölködés, talán kezd valamiféle igazság felderengeni.

Borítókép: Tókos Csaba