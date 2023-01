Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 3-án 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A lecke című előadást játssza. Koreográfia: Arcadie Rusu. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében február 2-án, csütörtökön és 4-én, szombaton 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén című darabját játsszák Pálffy Tibor rendezésében (korhatár: 14+). Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

SPEKTRUM SZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi társulat február 3-án, pénteken 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban vendégszerepel Petőfi Sándor–Arany János: Bolond Istók című előadásával. Jegyár: 20 lej és 10 lej (diákok, nyugdíjasok). Jegyvásárlás munkanapokon 8–15 óráig a művelődési ház jegypénztárában. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon lehet.

Tánc

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 órától a Háromszék Táncegyüttes Tánckincs című néptáncelőadásán vehetnek részt az érdeklődő diákok. Rendező-koreográfus: Ivácson László. A diákokat egy izgalmas játékra hívják: okostelefon segítségével kell bekapcsolódni a virtuális múzeumi sétába. A következő termekben tesznek látogatást: Turul szint, Géza fejedelem terme: rítusok; Liliomos szint, Nagy Lajos király terme: körtáncok; Hollós szint, Mátyás király terme: kettős típusú táncok; Sárkányfog szint, Báthory István fejedelem terme: ugróstáncok – fegyvertáncok; Tündérkert szint, Bethlen Gábor és a Rákóczi-fejedelmek terme: forgatósok és legényesek; Szabadság, szerelem szint, Petőfi Sándor terme: verbunk és csárdás; Boldog békeidők szint, „sánta németes” terem: polgári táncok, polkák, keringők. Jegyár: 10 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰvész mozi műsorán ma: 15.45-től Avatar 2. – A víz útja román feliratos és 17.30-tól magyarul beszélő, 16.15-től Krokodili (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18.15-től A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 19.15-től Zanox – Kockázatok és mellékhatások (magyar krimi), 20.30-tól Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő), 21 órától Szent pók (román feliratos).

Zene

RENDKÍVÜLI ÉNEK- ÉS GITÁRHANGVERSENY. Az utazó – lie­dek, Franz Schubert szerzeményei címmel február 3-án, pénteken 19 órától rendkívüli kamarazene-koncertet tartanak az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Fellép: Claudia Cod­reanu (mezzoszoprán) és Costin Soare (gitár). Egy jegy ára: 20 lej.

KONCERT A SZIMPLÁBAN. Erdélyi turnéján február 3-án, pénteken 21 órától Sepsiszentgyörgyön koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai: Dénes Magor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 18 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17 órától szentmise Temesvárról az Erzsébetvárosi templomból, 17.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsot igénylőket.

TUDÁSTÁR. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében Fülöp Szabolcs Emberségről formát, vitézségről példát mindeneknek ők adnak címmel tart mondai történelmi előadást február 2-án 18 órától.

HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban a Kézdiszentlélek: Bontanak és építenek című írásunkban szerkesztőségi hiba miatt két elírás is becsúszott: Kézdiszentlélek helyett Kézdivásárhely jelent meg a szövegben, ugyanakkor Balogh Tibor polgármester neve is tévesen szerepelt. Olvasóinktól és az érintettektől egyaránt elnézést kérünk.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a bekötővezeték cseréje miatt február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig elzárják az ivóvizet Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út következő tömbházaiban: 38. szám, 19-es tömbház, E lépcsőház; 36. sz., 20-as th., A lh.; 34. sz., 20-as th., B lh.; 32. sz., 20-as th., C lh.; 30. sz., 20-as th., D lh.; 28. sz., 20-as th., E lh.; 26. sz., 20-as th., F lh.; 24. sz., 20-as th., G lh.; 22. sz., 20-as th., H lh.; 20. sz., 21-es th., A lh.; 18. sz., 21-es th., B lh.; 16. sz., 21-es th., C lh.; 14. sz., 21-es th., D lh.; 12. sz., 21-es th., E lh.; 10. sz., 21-es th., F lh.; 8. sz., 22-es th., A lh.; 6. sz., 22-es th., B lh.; 4. sz., 22-es th., C lh.; 2. sz., 22-es th., D lh. • Február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Panaszokat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.