Magyarosaurus Dacus címmel a dinoszauruszbárónak is nevezett Nopcsa Ferenc paleontológus, geológus kalandos életéről szóló előadást mutat be pénteken a nagyváradi Szigligeti Színház.

A teátrum közleménye szerint a darabot az elismert román rendező, Gianina Cărbunariu rendezi. Az előadás így rendhagyó módon, a román rendező jellegzetes munkamódszerének megfelelően állt össze: a drámaíró-rendező az alkotócsapattal és a színészekkel közösen fejlesztette ki az előadás szövegét. Mint Cărbunariu a produkció hétfői sajtótájékoztatóján is hangsúlyozta, az általa rendezett előadások nem egy előre megírt szöveg olvasásával, hanem anyaggyűjtéssel kezdődnek, már hónapokkal a bemutató időpontja előtt. Emlékeztetett arra, hogy Nopcsa Ferenc báró, a címben szereplő dinoszauruszfaj felfedezője rendkívül színes egyéniség volt, „tele fényekkel és árnyékokkal”, s épp ez az ellentmondásosság inspirálta őket az előadás megalkotásában. A rendező hozzátette: a Nopcsáról írt korabeli újságcikkek, monográfiák és saját írások is segítették, amelyek a szereplőt körülvevő világról is izgalmas képet adnak. Irina Moscu látványtervező a díszletek megalkotásához a Nopcsa korában divatos kulissza-színpad látványvilágából is merített: méretes, kétdimenziós elemeket rendezett több síkba, így hozva létre a tér illúzióját. Boros Kinga fordító-dramaturg rámutatott: a színpadon az ő fordításában elhangzó szöveg szerzője Gianina Cărbunariu, de a kiindulási alapot mindig a levéltári és egyéb anyagok adták.