Háromszéki adomány a háború sújtotta településeknek

Két és fél tonna háromszéki krumplit és élelmiszercsomagokat juttatott el a napokban Ukrajna háború sújtotta övezeteibe Dénes Mihály, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat elnöke, önkéntesek, valamint a máltai lovagrend romániai nagykövete, Roberto Musneci és a máltai szervezet olaszországi elnöke, Gerardo Solaro del Borgo társaságában. A látogatásról, illetve a terepen gyűjtött tapasztalatokról Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat hazai főtitkára számolt be lapunk érdeklődésére.

A máltás küldöttség a Szeretvásárhelytől mintegy 130–150 km-re kelet felé található Mahala és Kamjanec-Pogyilszkij településeken járt. A látogatás előzménye, hogy szeretvásárhelyi kollégáik legutóbb nagyobb mennyiségű tisztálkodási szert vittek a környékre, ahol szinte véletlenül bukkantak rá néhány árvaházra és menekültközpontra. Tischler Ferenc elmondta, küldöttségük ezeket a létesítményeket kereste fel és szomorú helyzettel szembesültek. A két árvaház közül az egyikben halmozottan sérült gyermekeket gondoznak. A háború kitörésekor 20 gyermek lakott a központban, a háborús övezetekből azonban további negyven sérült gyermeket szállítottak át ide, gyakorlatilag a helyi hatóságok gondjára bízva őket. Pénzt a hatóságok sem kapnak, élelmiszert a lakosság visz nekik, de nagyon kevés az, amit az asztalra tudnak tenni, így teljesen egyoldalúan táplálkoznak – taglalta. A másik árvaház többnyire a frontvonalon lévő településekről fogadott be olyan gyermekeket, akik a háborúban veszítették el szüleiket, hozzátartozóikat.

„Siralmas a helyzet, mert azt látom, hogy eléggé elfelejtették ezeket az intézményeket. A terápiákban részt vevő sérült gyermekek számára ezek a lehetőségek megszűntek, az elindult fejlődés nem tud folytatódni. Egy éve nincs gyógykezelés, és ha a fejlesztés nem folytatódik, az később visszaüthet” – fejtette ki a szeretetszolgálat főtitkára. Ezért fontolóra vették, hogy időnként gyakornokokat, kinetoterapeu­tákat vigyenek az érintett intézményekbe, ugyanakkor szükségét látják annak is, hogy pszichológusokkal is felvegyék a kapcsolatot, segítségüket kérjék, mert azt tapasztalták, hogy „elfogyott az emberek türelme”.

Az általános helyzetet érzékeltetve Tischler Ferenc elmondta, az áramszolgáltatás szakadozik, egyre hosszabbak azok az időszakok, amikor nincs áram, így nem tudnak kimelegedni az épületek, nincs telefonjel, internet, generátor általában csak az intézményekben található, a lakosság nem rendelkezik ilyen berendezésekkel, és nem is valószínű, hogy meg tudnák engedni maguknak, egyébként már rég hiánycikknek számítanak. Úgy látja, veszélyezteti a jövőt, hogy egyre több embert visznek katonának, a nagy gyárakban számos olyan munkakör van, amit nőkkel nem tudnak helyettesíteni, így reális az esélye annak, hogy leállítják a termelést, s ennek következményeként a jövedelmek is megszűnnek. Megjegyezte, hasonló a helyzet Kárpátalján is, ahová hetente járnak át, állandó kapcsolatban vannak beregszászi kollégáikkal.

A főtitkár beszámolt arról is, hogy a tavaly február és augusztus között összegyűjtött adományok szinte az év végéig kitartottak. Mindig szem előtt tartották a szavatossági időt, ennek függvényében juttatták el az élelmiszercsomagokat a háború sújtotta övezetekbe. „Kárpátaljai szakértők, biztonsági szakemberek azt javasolták, hogy az adományok 25–30 százalékát vigyük egyszerre az érintett településekre, a többit tartsuk a határ menti övezetekben, mert ha bombáznak, elveszik minden” – mutatott rá.

Mivel a tartalékok mostanra elfogytak, a Máltai Szeretetszolgálat újabb mozgósító, adománygyűjtő kampányt készül szervezni, erről a február eleji országos elnökségi ülésen döntenek. Azt tapasztalták, hogy a legnagyobb szükség a nem romlandó alapélelmiszerekre van. Tischler Ferenc elmondta azt is, legutóbb 2,5 tonna háromszéki krumplit vittek Ukrajnába, „és szinte sírtak az emberek, amikor meglátták”. Kiemelte, a szeretetszolgálat által megvásárolt 1250 kg pityókához a felső-háromszéki Szabó Gyula hasonló mennyiséget adományként tett hozzá.