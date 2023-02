Szigetelik a megyei kórház épületeit

A fertőző osztálynak helyet biztosító épületet is szigetelik. Fotó: Kocsis B. János

A tanácselnök közösségi oldalán jelezte, hogy az Országos Helyreállítási Terv részeként valósul meg pályázatuk. A régi kórházi épületek hőszigetelése az egyre magasabb energiaárak miatt régóta időszerű. A hatékony és gazdaságos megoldásoknak, a hőszigetelésnek és a zöld áramot biztosító napelemeknek köszönhetően csökkenteni fogják a működési kiadásokat. Ebből a pályázatból a megyei kórház három épületének energetikai hatékonyságát növelik majd. Az épületek külső hőszigetelése és a fűtésrendszer korszerűsítése mellett napelemeket is felszerelnek. A pályázat lehetővé teszi egy új energiagazdálkodási rendszer kialakítását, indokolt esetben az épületek villanyhálózatának korszerűsítését is. A konyha épületének tetőszerkezetét felújítják, hasonlóképpen a légkondicionáló rendszert is. A pályázatból a főépület egyik szárnya, a fertőző­osztálynak helyet biztosító épület, valamint a konyha energetikai hatékonyságát növelik – közölte az elnök.

Tamás Sándor jelezte, az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően több lehetőségük nyílik a fejlesztésre. Ezen belül kiemelt feladatként kezelik az egészségügyi rendszer korszerűsítését. Emlékeztetett, folyamatosan bővítik és felújítják a megyei kórházat. Jelenleg három munkaponton zajlik az építkezés: új tüdőkórházat építenek, bővítik a sürgősségi ellátást és korszerűsítik a belgyógyászat épü­letét.