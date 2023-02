ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától William Shakespeare III. Richard című darabját játssza a TAM színháztermében. Rendező: Eugen Gyemant.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 3-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A lecke című előadást játssza. Koreográfia: Arcadie Rusu. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

SPEKTRUM SZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi társulat február 3-án, pénteken 19 órától Kovásznán, a Művelődési Központban vendégszerepel Petőfi Sándor–Arany János: Bolond Istók című előadásával. Jegyár: 20 lej és 10 lej (diákoknak, nyugdíjasoknak). Jegyvásárlás munkanapokon 8–15 óra között a művelődési ház jegypénztárában. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon lehet.

Könyvbemutató

BRASSÓ. Ma 18 órától a Reménység Házában mutatják be a brassói születésű Józsa Attila író, költő, műfordító legújabb könyvét, a Gyermekláncfű 77 mese Hetedhétországból című meséskönyvet. A könyvet Józsa Zsuzsanna, a lapunk munkatársa, a szerző felesége mutatja be. Közreműködik a Tekergők kisegyüttes. A rendezvény Házy-Bakó Eszter, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnökének szervezésében jött létre.

SEPSISZENTGYÖRGY. Február 3-án, pénteken 18 órától Balázs Imre József kolozsvári költő legutóbbi, Éjszakák a zenben című verskötetét mutatják be a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa György Evelin irodalmár lesz.

Zene

RENDKÍVÜLI ÉNEK- ÉS GITÁRHANGVERSENY. Az utazó – liedek, Franz Schubert szerzeményei címmel február 3-án, pénteken 19 órától rendkívüli kamarazene-koncertet tartanak az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. sz.). Fellép: Claudia Codreanu (mezzoszoprán) és Costin Soare (gitár). Egy jegy ára: 20 lej.

KONCERT A SZIMPLÁBAN. Erdélyi turnéján február 3-án, pénteken 21 órától Sepsiszentgyörgyön koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai között többen sepsiszentgyörgyiek: Dénes Magor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

Bábszínház

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban ma 10 és 12 órától Tamás Gyopár Csihán királyúrfi című, székely népmese nyomán készült bábjátékát tekinthetik meg óvodás és kisiskolás gyermekek. A gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház előadására a jegy ára 10 lej. Szervezett csoportok jelentkezhetnek 8–15 óráig a Városi Művelődési Ház jegypénztárában, illetve a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonszámon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES februári műsorkínálatából: február 4-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban; 6-án, hétfőn 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban a Tragédia című előadást játsszák; 7-én, kedden szervezett előadás ugyanott. * Február 10-én 20 órától táncház a Tamási Áron Színház

előcsarnokában.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16 órától Pinokkió (magyarul beszélő), 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18.15-től Mi köze ennek a szerelemhez? román feliratos és 21

órától magyarul beszélő, 20.30-tól A gép (román feliratos).

Képernyő

TVR2. Ma 13 órától: Küldj egy klipet! – 4S Street – Utazunk. Minden dal mesél valamiről, ám magának a dalnak is megvan legtöbbször a maga története. A Küldj egy klipet! rovatunkban a gyergyói 4S Street zenekar második, Szebb Napok című nagylemezén szereplő egyik énekről mesélnek az együttes tagjai. * Kulturális érdemrend a temesvári színháznak – Klaus Iohannis államfő a román kultúra napja alkalmából kulturális intézményeket, valamint a romániai kulturális élet kiemelkedő személyiségeit tüntette ki a Kulturális Érdemrend tiszti fokozatával. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház az első magyar intézmény, amely ebből az alkalomból a román állam legmagasabb kulturális elismeré­sében részesült. * Klasszikus zene.

Hitvilág

NŐSZÖVETSÉGI SZERETETVENDÉGSÉG. Február 5-én, vasárnap 16 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében a Petőfi 200. – Szendrey Júlia forradalmi szerepvállalásai címmel tart előadást Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet vezetője.

Az 1990/118-as törvényről Baróton

A Volt Politikai Foglyok Szervezete értesíti erdővidéki tagságát, valamint az 1990/118-as törvény alapján jogosultakat, hogy Baróton ma 10–13 óráig a kultúrház kistermében várják az érdekelteket. A tagsági könyv kiállításához szükséges fénymásolatok: személyi igazolvány, nyugdíjpénztári határozat, a szociális ügynökség határozata és fénykép. Érdeklődni a 0738 753 445-ös telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

TUDÁSTÁR. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 18 órától Fülöp Szabolcs Emberségről formát, vitézségről példát mindeneknek ők adnak címmel tart mondai történelmi előadást.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a bekötővezeték cseréje miatt ma 9–15 óráig elzárják az ivóvizet Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út következő tömbházaiban: 38. szám, 19-es tömbház, E lépcsőház; 36. sz., 20-as th., A lh.; 34. sz., 20-as th., B lh.; 32. sz., 20-as th., C lh.; 30. sz., 20-as th., D lh.; 28. sz., 20-as th., E lh.; 26. sz., 20-as th., F lh.; 24. sz., 20-as th., G lh.; 22. sz., 20-as th., H lh.; 20. sz., 21-es th., A lh.; 18. sz., 21-es th., B lh.; 16. sz., 21-es th., C lh.; 14. sz., 21-es th., D lh.; 12. sz., 21-es th., E lh.; 10. sz., 21-es th., F lh.; 8. sz., 22-es th., A lh.; 6. sz., 22-es th., B lh.; 4. sz., 22-es th., C lh.; 2. sz., 22-es th., D lh. * Február 2-án, csütörtökön 9–15 óráig Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Panaszokat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

ELHALASZTJÁK A HÉTVÉGI TERMELŐI VÁSÁRT. A Tega Rt. sajnálattal tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hétvégére vonatkozó időjárás-előrejelzés miatt nem szervezik meg Sepsiszentgyörgyön a termelői és kézműves vásárt. Az év első vására március 4–5-én zajlik majd.

ADÓHIVATAL NYITVATARTÁSA. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága felhívja a lakók figyelmét, hogy szombaton, február 4-én 8 és 13 óra között nyitva tart Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 2. szám alatt található adóhivatal. Ezen a napon a lakók bármilyen, az intézmény hatáskörébe tartozó ügyet elintézhetnek: helyi adók és illetékek befizetése, nyilatkozatok iktatása, járművek be- vagy kiíratása, adóügyi bizonylatok kikérése, pénzbírságok befizetése vagy tisztázása. Az intézmény ezen a napon pótolja be a január 23-i munkaszüneti napot. Felhívják a figyelmet, hogy a helyi adók, illetékek és büntetések befizethetők online a ghiseul.ro oldalon vagy a Ghişeul.ro mobilalkalmazáson keresztül is, amely elérhető az Android és az iOS rendszereken.

ÁRAMSZÜNET. Február 4-én, szombaton 8–15 óráig Gidófalván (Fő út) és Sepsiszentgyörgyön az Építők úton szünetel az áramszolgáltatás.