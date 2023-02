Osztják az energiakártyákat

A hat megyében és a fővárosban mintegy 362 ezer kártyát kézbesített tegnap a posta, további 132 ezret pedig ma juttat el Brăila, Kovászna, Giurgiu, Vâlcea és Botoşani megyében a rászoruló személyeknek és családoknak. A miniszter elmondta, hogy az energiaszámlák kifizetésére vagy a szolgáltatóknál felhalmozott adósságok törlesztésére használható kártyák kézbesítése február 20-ig lezárul.

Marcel Boloş türelemre intette a támogatásra jogosult személyeket. „Mindegyikük megkapja ezeket a kártyákat, és mindegyikük a kötelezettségvállalásainknak megfelelően használhatja majd ezeket” – jelentette ki, emlékeztetve arra, hogy a kártya használatával kapcsolatos információkról a kedvezményezettek a 031 99 66-os számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatnál tájékozódhatnak. Ugyanott érdeklődhetnek a kártyák átvételéről azok, akik nem voltak otthon, amikor a kártyát kézbesítő postás náluk járt, azoknak pedig, akik nem kaptak energiakártyát, és úgy érzik, hogy igazságtalanul törölték őket a támogatásra jogosult személyek listájáról, a polgármesteri hivatalhoz kell fordulniuk.

Egy nappal korábban, a keddi kormányülés után azt jelentette be a miniszter, hogy az elektronikus fizetés is lehetővé válik az energiakártyákkal, miután a rászoruló személyek és családok energiaár-támogatásáról szóló, tavaly decemberben elfogadott rendeletet módosítják. Tájékoztatása szerint egy egyszerű számítógépes alkalmazás segítségével fel lehet majd tölteni egy internetes platformra a szükséges dokumentumokat, azaz a személyi igazolványt, az energiakártyát és az energiaszámlát. Így már nem csak a postásnál vagy a postahivatalokban, hanem online is ki lehet fizetni a kártya segítségével a számlákat.

Energiakártyát – amely nem a bankkártyához hasonló műanyag lapocska, hanem egy ételjegyhez hasonló, biztonsági elemekkel ellátott, háromba hajtogatott ívpapír – azok a rászorulók (60 év fölötti nyugdíjasok, betegnyugdíjasok, fogyatékkal élők, szociális segélyből élők) kaphatnak, akiknek nettó havi jövedelme nem haladja meg a 2000 lejt. Az összesen 1400 lejes támogatást két részletben utalja át a kormány, az első 700 lejt februárban, a következőt szeptemberben. Az energiakártyát a villamos energia, földgáz, palackozott gáz, tűzifa, fűtőolaj vagy más típusú fűtőanyag beszerzésére, adott esetben a távhőszolgáltatás kifizetésére lehet fordítani, akár a szolgáltatóknál felhalmozott esetleges adósságok törlesztésére is legkésőbb 2023. december 27-ig. Pénzt nem lehet kivenni a kártyáról, más kifizetésekre sem használható, és eladni sem lehet; aki ezzel próbálkozik, 42 000 és 60 000 lej közötti bírságot kockáztat, és elesik a segélytől. A kormány számításai szerint négymillió személy részesül így fűtési támogatásban, amelynek összértéke ötmilliárd lej.