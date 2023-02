Heves összecsapások Bahmutnál

Továbbra is heves harcok dúlnak a Donyeck megyei, stratégiai jelentőségű Bahmut városánál, az elmúlt nap során 151-szer lőtték az orosz erők a várost védő ukrán katonák állásait – közölte tegnap Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán alakulatok szóvivője. Eközben házkutatást tartottak több ukrán üzletembernél és politikusnál.

Kijevbe látogatott közben Alexander Van der Bellen osztrák államfő, aki a Twitteren közzétett videoüzenetében bejelentette, hogy Ausztria generátorokat adományoz Ukrajnának. „Ausztria katonailag semleges, de mi semmiképpen sem vagyunk semlegesek a hozzáállásunkban. Az ukrán nők és férfiak a hazájukért és gyermekeik jövőjéért küzdenek. Mi pedig ebben segítjük őket” – hangoztatta az osztrák elnök. „Zelenszkij elnökkel és Ukrajna bátor embereivel együtt védjük az európai értékeket” – fűzte hozzá Twitter-bejegyzésében Van der Bellen.

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat tegnap több ukrán politikus és üzletember otthonában, valamint az adóhivatalban – közölte az ukrán kormánypárt frakcióvezetője. Arszen Avakov volt belügyminiszter saját maga számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportálnak az otthonában egy helikoptervásárlási üz­let miatt tartott házkutatásról. Az Ukrajinszka Pravda és az RBK ukrán televízió honlapja biztonsági vezetőktől úgy értesült, hogy házkutatás folyik Ihor Kolomojszkij milliárdos, volt Dnyipropetrivszk megyei állami közigazgatási vezetőnél is. A házkutatásokról szóló hírt az ukrán elnök pártájának, a Nép Szolgájának frakcióvezetője, David Arahámija később megerősítette. A politikus, aki a Telegram üzenetküldő alkalmazásra kitett bejegyzésében megígérte, hogy Ukrajna az Oroszországgal vívott háború alatt megváltozik, hozzátette, hogy házkutatás folyik az Ukrán Adóhivatalnál is, és meneszteni fogják a vámhivatal vezetőségét.