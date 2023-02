Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A lecke című előadást játssza. Koreográfia: Arcadie Rusu. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

SPEKTRUM SZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi társulat ma 19 órától Kovásznán, a Művelődési Központban vendégszerepel Petőfi Sándor–Arany János: Bolond Istók című előadásával. Jegyár: 20 lej és 10 lej (diákoknak, nyugdíjasoknak). Jegyvásárlás munkanapokon 8–15 óra között a művelődési ház jegypénztárában. Érdeklődni a 0744 364 250-es telefonszámon lehet.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében szombaton 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén című darabját játsszák Pálffy Tibor rendezésében (korhatár: 14+). Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES februári műsorkínálatából: február 4-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban; 6-án, hétfőn 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban a Tragédia című előadást játsszák; 7-én, kedden szervezett előadás ugyanott. G Február 10-én, pénteken 20 órától táncház a Tamási Áron Színház előcsarnokában.

Zene

KONCERT A SZIMPLÁBAN. Erdélyi turnéján ma 21 órától Sepsiszentgyörgyön koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai között többen sepsiszentgyörgyiek: Dénes Ma­gor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

RENDKÍVÜLI ÉNEK- ÉS GITÁRHANGVERSENY. Az utazó – liedek, Franz Schubert szerzeményei címmel ma 19 órától rendkívüli kamarazene-koncertet tartanak az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. sz.). Fellép: Claudia Codreanu (mezzoszoprán) és Costin Soare (gitár). Egy jegy ára: 20 lej.

Képernyő

TVR2. Ma 13 órától: Are we human or are we dancers? – a sepsiszentgyörgyi M Studio Are we human or are we dancers? – Emberek vagyunk, vagy táncosok? című előadását is meghívták az Országos Színházi Fesztiválra. Az előadást Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a Linotip Független Kortárs Táncközpont egyik alapítója rendezte.

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-n: ma 17.20-tól és kedden 9.30-tól, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle; Események-rendezvények; Napok hordaléka: gólyabál az Áprilyban; Mesék szárnyán; Interjú Vincze Loránt EP-képviselővel; KapcsolaTTartó: dr. Forró Csilla.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma, Szent Balázs püspök emléknapján Balázs-áldásban részesítik a jelenlevőket a reggeli és az esti szentmisék végén.

UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG. Február 4-én Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében 10.30–12 óráig Elengedéseink, 12.30–14 óráig Nővé nőni címmel vezet segítő csoportokat. Részletek a foglalkozások Facebook oldalán. S Február 5-én, vasárnap 16 órától a tanácsteremben a Petőfi 200. Szendrey Júlia forradalmi szerepvállalásai címmel tart előadást Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet vezetője.

Mozi

OLASZ FILMEST. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Művész Mozi by Cityplex különleges olasz filmestet szervez szombaton 15.30-tól a Művész moziban. A kiváló alkotótriász, az erdélyi ősökkel is bíró Eduardo Winspeare filmrendező, Giorgio Mag­liulo producer és Sabrian Balestra díszlettervező lesznek a vendégeik.

Tortoma Önképzőkör

Február 7-én, kedden 19 órától a baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Bagoly Levente ipari formatervező, ultrakerékpáros (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes és filmes úti beszámolót a Dél-Afrikai Köztársaságot és Namíbiát átszelő 2750 km hosszú The Rhino Run bicikliversenyről. Házigazda: Hoffmann Edit ny. muzeológus.

Röviden

ELHALASZTJÁK A HÉTVÉGI TERMELŐI VÁSÁRT. A Tega Rt. sajnálattal tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hétvégére vonatkozó időjárás-előrejelzés miatt nem szervezik meg Sepsiszentgyörgyön a termelői és kézművesvásárt. Az év első vásárát így március 4–5-én tartják csak meg.

HÉTVÉGI NYITVATARTÁS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága felhívja a lakók figyelmét, hogy szombaton, február 4-én 8 és 13 óra között is nyitva tart Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 2. szám alatt található adóhivatal. Az intézmény ezen a napon pótolja be a január 23-i munkaszüneti napot. Ezen a napon a lakók bármilyen, az intézmény hatáskörébe tartozó ügyet elintézhetnek: helyi adók és illetékek befizetése, nyilatkozatok iktatása, járművek be- vagy kiíratása, adóügyi bizonylatok kikérése, pénzbírságok befizetése vagy tisztázása. Felhívják a figyelmet, hogy a helyi adók, illetékek és büntetések befizethetők online a ghiseul.ro oldalon vagy a Ghişeul.ro mobilalkalmazáson keresztül is, amely az Android és az iOS rendszereken egyaránt elérhető.

ÁRAMSZÜNET. Február 4-én, szombaton 8–15 óráig Gidófalván (Fő út) és Sepsiszentgyörgyön az Építők úton szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart február 6-án, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

VÁLTOZTAK A JEGYÁRAK. Mától változnak a Sepsi Tour kalandvonat jegyárai. Felnőtteknek 12 lejbe, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 6 lejbe kerül egy út, a kisvonat menetrendje és az útvonalak nem módosulnak. Szerdán és csütörtökön előzetes egyeztetés alapján csoportos vonatozásra van lehetőség, amelyre a Vadon Egyesület munkatársánál lehet időpontot foglalni a 0729 062 856-os telefonszámon. * A sugásfürdői járat (péntek-vasárnap) a Kálvin térről indul 11, 13, 15 órakor, visszafelé 12, 14, 16 órakor.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig az 1918. december 1 úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).