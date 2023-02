Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: tűkön ülve várták, hogy mi történik az ügy kapcsán, de szerencsére a bíró úgy döntött, hogy nem kell megismételni a versenytárgyalást, a táblabíróság nem megfellebbezhető végzése szerint a MIS Group Kft. által vezetett cégcsoport (a vállalkozás a Viaduct Kft.-vel áll partnerségben) építheti a közeljövőben a kézdivásárhelyi fedett uszodát. A pereskedésre számítani lehetett, ugyanis jelentős összegről van szó, és az említett cégcsoport, illetve a Con­transcom Construcții Bența és a Concelex kft.-k által tett ajánlat között mindössze pár tízezer lejes különbség volt. Az uszoda építését a CNI egyébként 130 millió lejre becsüli, ez lenne Kézdivásárhely rendszerváltás utáni történelmének legnagyobb értékű beruházása. A befektetés nagyságrendjét az is jelzi, hogy az uszoda építtetéséhez kormányrendeletre is szükség volt. A versenytárgyalásra a két cégcsoport mellett egy Kovászna megyei vállalkozás is bejelentkezett, az ő ajánlatuk azonban mintegy hárommillió lejjel magasabb volt, mint a másik kettőé.

A céhes város vezetője tájékoztatott: a döntést követően beszélt a CNI igazgatójával, aki elmondta, egyszer meg kell kapniuk a hivatalos végzést (nem elégséges az interneten közölt kivonat), ugyanakkor arra is kötelezik őket, hogy a MIS Group által vezetett tröszt ajánlatát újraértékeljék. Hogy ez időben mit jelent, nem lehet tudni, de Bokor Tibor szerint az a fontos, hogy a kivitelező kiléte most már biztos, amint az utolsó bürokratikus lépéseket is megtették, már semmi sem akadályozza az építkezés megkezdését.

Az uszoda építése még Török Sándor polgármester idején, 2006-ban kezdődött, de a kezdeti nekilendülést követően (mindössze az alapot sikerült kiönteni) 2008-ban a gazdasági válság során leálltak a munkálatok. Az építkezés folytatását Bokor Tibor polgármester szorgalmazta, hosszas lobbizással 2021-ben sikerült elérni, hogy a kormány támogassa az elképzelést.