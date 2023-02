A visszavágók első, összességében a 14. fordulójával folytatódott a háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokság, amelynek második helyezettje, a Seth Team alakulata a Rákosi Törekvés legyőzésével megszerezte idénybeli tizenkettedik diadalát. A küzdelemsorozat mezőnye kibővült az Iron Will együttesével, ám az ellene elért eredmények nem számítanak a bajnokság végelszámolásánál.

A háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokság 14. fordulójának legérdekesebb mérkőzését a Backspin és a 2Dan San csapata játszotta egymással, a győzelmet egy kiélezett csata után az előbbi alakulat szerezte meg. A Seth Team három szett különbséggel verte a Rákosi Törekvést, a harmadik helyezett Erege Bár egyszerűen átgázolt az Infinity Kovászna gárdáján, a CFTuning és a Vaskéz simán győzött soros ellenfelével szemben, a Topspin pedig a Nagyajta ellen gyűjtötte be a hetedik bajnoki sikerét. Az éllovas Hakuna Matata alakulata bepótolta az odavágóból elmaradt két mérkőzést, és mindkettőt 6–3-ra nyerte meg, s ezzel vezeti a pontvadászatot.

A 14. forduló eredményei: CFTuning–Unikum 7–2, Infinity Kovászna–Erege Bár 0–9, Kézdi Pong–Vaskéz 1–8, Topspin–Nagyajta 7–2, Rákosi Törekvés–Seth Team 3–6, Hakuna Matata–Iron Will 9–0, Backspin–2Dan San 5–4. Bepótolt meccsek: Hakuna Matata–Infinity Kovászna 6–3, Hakuna Matata–Kézdi Pong 6–3. Az élmezőny: 1. Hakuna Matata (79–38) 12 pont, 2. Seth Team (83–34) 12 pont, 3. Erege Bár 11 pont, 4. Vaskéz (76–41) 9 pont, 5. CFTuning (70–47) 9 pont… 13. Kézdi Pong 0 pont, 14. Iron Will 0 pont. A 15. forduló programja: Erege Bár–Seth Team, Hakuna Matata–Unikum, Rákosi Törekvés–Kézdi Pong, CFTuning–Backspin, Vaskéz–Nagyajta, 2Dan San–Topspin, Infinity Kovászna–Iron Will. (t)