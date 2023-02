Tombol a kései tél

Közlekedési gondokat okozott az erős szél kísérte havazás a hétvégén Erdély több megyéjében, utakat zártak le, számos településen megszakadt az áramszolgáltatás; egy halálos áldozata is van az ítéletidőnek. A Fogarasi-havasokban lezúdult lavina egy turistákkal teli menedékházat is megrongált.

A hóvihar elsősorban Erdély déli részén okozott fennakadást a közlekedésben, de Dobrudzsa több megyéjét is érintette. Az országos vészhelyzeti főfelügyelőség azt közölte, hogy 18 megye 40 településén keletkezett fennakadás. A másodfokú viharriasztás alatt álló Arad, Hunyad, Temes és Krassó-Szörény megyében fákat és villanyoszlopokat döntött ki a vihar, tegnap reggel számos településen szünetelt az áramszolgáltatás. Részben villanyáram nélkül maradt szombat este Hargita megye 21 települése, de Fehér megyében is több ezer háztartás. Le kellett zárni az A1-es autópályának a Fehér megyei Konca és a Szeben megyei Bojca közötti szakaszát.

Szombat délután Kras­só-Szörény megye Szemenik-hegységbeli üdülőtelepein okozott gondot a viharos időjárás: a csendőrségnek 30 elakadt gépkocsit kellett kimentenie a hó fogságából. Resicabánya közelében egy 14 éves fiú életét vesztette szombat este, mert egy kidőlt fa maga alá temette a gépkocsit, amelyben családjával utazott. A szebenjuharosi (Păltiniș) sípályákhoz vezető út is járhatatlan volt tegnap reggel.

A Fogarasi-hasokban lavina temette maga alá a turistákkal teli Capra menedékházat, ahol vasárnapra virradóra 60 ember tartózkodott. A hógörgeteg több gépkocsit elsodort és az épületbe is behatolt. Az 1585 méter magasan rekedt turisták kimentésében tegnap reggel hegyimentők, csendőrök, utászok és az Argeș megyei tűzoltók vettek részt. Az argeși rendőrség közölte: vizsgálatot indít, hogy a turisták miként jutottak fel a menedékházhoz, mivel a transzfogarasi út ide vezető szakaszát már október végén lezárták a gépkocsiforgalom előtt. A Szeben megyei hegyimentők tegnap figyelmeztették a térségben tartózkodó turistákat, hogy ne hagyják el a menedékházakat, mert a legmagasabb fokozatú lavinaveszély van érvényben.

Két másik halálesetet is az időjárás rovására írnak: Konstanca megyében egy férfi sodródott ki autójával a jeges útról, Craiován pedig egy nő által vezetett kocsi éppen a hókotrónak csúszott neki.