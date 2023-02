A Premier League minden klub esetében megköveteli, hogy pontos pénzügyi információkat adjanak meg az egyesület gazdasági helyzetét illetően, azonban a vádak szerint ezt a Manchester City többször is megszegte az elmúlt években. A The Times újságírója, Martyn Ziegler szerint a bűnlajstrom akár több mint száz pontot is érinthet, amely a legoptimálisabb forgatókönyv alapján is pontlevonást jelent, de akár a bajnokságból való kizárás is felmerülhet.

A pénzügyi átláthatóság követelményének megsértése mellett az angol liga továbbá azzal is vádolja a manchesteri együttest, hogy 2009-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban az akkori vezetőedzővel kötött szerződések nem tartalmazták a szakvezető teljes díjait. Az égszínkékek első embere 2009 és 2013 között az olasz Roberto Mancini volt. A Premier League közleménye szerint a Manchester City nem pontos adatokat adott meg a klub pénzügyi helyzetéről, beleértve a szponzori és az egyéb bevételi forrásokat. Továbbá a címvédő a vádak szerint a 2018–2019. és 2022–2023. évi idényben nem működött együtt és nem segítette a ligát a vizsgálat során.