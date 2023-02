A támogatáshoz feltétel a saját tőke megléte is. Kép: agroforum.hu

A hivatal szakemberei remélik, hogy sokan pályáznak ezután is, hiszen a támogatás összegét az új vidékfejlesztési tervben jelentősen megemelték. A kis-, illetve családi gazdaságok támogatása most a DR 14 nevet viseli, ez helyettesíti az eddig ismert 6.3-as intézkedést.

Megmaradt az alapfeltétel, hogy a támogatást 4000 és 12 000 euró SO közötti nagyságú kisgazdaságok igényelhetik. Viszont ha a gazdálkodó őshonos állatfajokat tart, elégséges a 2000 euró SO. Minden mezei kultúrának hektáronként és minden állatfajnak és -kategóriának megfelel egy euróban kifejezett SO-érték, amely összesítve megadja a gazdaság nagyságát, értékét. Például egy hektár búzának 614 euró az SO-ja, az árpának 529 euró, a kukoricának 641 euró, a burgonyának 3167 euró, a cukorrépának 1449 euró, a szántóföldi zöldségnek 6196 euró, a silókukoricának 1029 euró, a kaszálónak és legelőnek 295 euró, egy lóra 1404 eurót számítanak, egy fejőstehénre 1200 eurót, a növendék állatra a nem függvényében 216 és 875 euró közötti értéket, egy anyajuh értéke 54,91 euró, egy kocáé 262 euró, egy méhcsaládé 59 euró. Ezek csak a fontosabb, nálunk leginkább termesztett kultúrák vagy nevelt állatfajok, az összes kultúra és állatkategória értékét tartalmazó táblázat megtalálható az országos vidékfejlesztési ügynökség www.afir.ro honlapján a 6.3-as intézkedés leírásánál, a 2-es számú mellékletben. A táblázatban szereplő értékeket alapul véve, bárki könnyen kiszámíthatja a gazdasága nagyságát, és a pályázni akaró gazda megállapíthatja, hogy a minimális feltételt (4000 euró SO) teljesíti-e.

Mint köztudott, az előző években a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásra pályázhattak. A támogatást idéntől megemelik 50 000 euróra, viszont az intenzitása legtöbb 85 százalékos, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről.

További feltétel, hogy a pályázó gazdaság a pályázat letevése előtt szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi ha­tóság nyilvántartásában. Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legalább engedélyezett fizikai személyként (PFA), egyéni vállalkozásként (II) vagy családi vállalkozásként (IF) kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon.

A pályázati pénzből megvalósítható termékraktározó vagy istálló építése és felújítása, trágyatároló építése, a termék eladásra történő előkészítése, tárolása vagy feldolgozása érdekében végzett beruházás, feldolgozó létesítése, mezőgazdasági gépek, öntözőberendezés, alternatív energiát, biomasszát használó berendezések vásárlása. A támogatásból nem lehet mezőgazdasági területet, épületet vásárolni, lakóházat építeni vagy feljavítani, nem mezőgazdasági termékek szállítására alkalmas járműveket, személyszállító járműveket vásárolni, illetve irodahelyiséget vagy szálláshelyeket építeni. Ugyanakkor nem fizethetők belőle a mezei kultúrák karbantartásának költségei.

A támogatást nem igényelhetik azok a gazdaságok, amelyek gyümölcsöt, komlót, asztali szőlőt, virágot, gyógy- és fűszernövényeket termesztenek. Ezen ágazatok, kultúrák számára külön intézkedést foglaltak a stratégiai tervbe.

Az 50 000 eurós támogatás feltétele, hogy a sikeresen pályázó kisgazdálkodó a termények, termékek 20 százalékát hivatalos úton értékesítse.

Egy egyszerű, hároméves üzleti tervet is kell készíteni, amely tartalmazza a megvalósítandó vállalásokat (pl. gépvásárlás, istállóépítés stb.). Ugyanakkor bizonyítani kell, hogy a kisgazda rendelkezik a 15 százalékos önrésszel.

A stratégiai terv szerint 108 millió eurót szánnának a támogatásra. Nincs elkülönítve külön összeg a hegyvidéken gazdálkodóknak, de az elbírálásnál pluszpont odaítélésével előnyben részesülnek a hegyvidéki kisgazdaságok, az őshonos állatfajokat tartók és az öt évnél régebbi gazdaságok, valamint azok, amelyek szakmai szervezet, termelői csoport, illetve szövetkezet tagjai.

Egyelőre a vidékfejlesztési hivatal szakemberei ennyiről tudnak beszámolni, a mezőgazdasági minisztériumban a szakmai munkacsoportok már dolgoznak a végleges pályázati kiírás anyagán és a pontozási rendszeren. A vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) vezérigazgatója, George Chiriță azt ígérte, hogy a végleges pályázati tájkékoztatók az év első hónapjaiban elkészülnek, és rögtön nyilvánosságra hozzák, hogy minél szélesebb körben tájékozódni lehessen.