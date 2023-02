Elhunyt Kozma Dezső

Kozma Dezső 1935. november 6-án született a Szilágy megyei Középlakon. Egyetemi tanulmányait 1953–1958 között végezte a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) magyar nyelv és irodalom szakon. A filológiai tudományok doktora volt, doktori értekezésében a 19. század második felének magyar irodalmát elemezte, és ezt az időszakot tanította is a kolozsvári egyetemen. Oktatásszervezői tevékenysége is kiemelkedő, 1996–2000 között a BBTE rektorhelyetteseként dolgozott. 2003–2013 között a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE) tanított, ahol 2006-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánja is volt.